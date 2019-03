Martin Baláž: Zápas v Leviciach potrebujeme zvládnuť v našich hlavách

V piatok čaká na Makroteam druhý zápas play-off.

5. mar 2019 o 14:57 Tomáš Hládek

Futsalisti Makroteamu vstúpili do štvrťfinálového zápasu s Levicami aktívne, no v úvode chýbal zverencom Dušana Dobšoviča pohyb a presnosť v zakončení. Bránu Levíc odklial až dvoma gólmi najlepší strelec základnej časti Wellington Torres a jeden presný zásah pridal v závere prvého dejstva Martin Baláž.

„V zápase sme boli jasným favoritom. Od začiatku sme našu pozíciu aj napĺňali. Mali sme v úvode problém so zakončením a hostia sa dostávali do brejkov. Našťastie, nepodarilo sa im z brejkov skórovať. Následne sme pridali ďalšie góly, hra sa z našej strany upokojila a zápas sme mali pevne vo svojich rukách,“ zhodnotil úvodný zápas play-off Martin Baláž.

Prečítajte si tiež: Odštartovalo futsalové play-off: Makroteam s prehľadom, MŠK aj s novými hráčmi

Balážovi sa podarilo streliť typický gól do šatne. Jeho zakončenie vyplynulo z perfektnej kolmice Luciana, po ktorej sa mladý futsalista ocitol za chrbtom Bielika, avšak v ťažkom uhle. Baláž však nespanikáril a navýšil prvopolčasové vedenie žlto-čiernych na 3:0.

„Gól vyplynul z hry. Dá sa povedať, že ten základný pohyb tam bol, ale viac-menej to bolo všetko o zápasovej improvizácii,“ opísal gólovú situáciu odchovanec terchovského futbalu.

Hostia sa sústredili predovšetkým na obranu a tempo zápasu udávali žilinskí futsalisti. Zápas mohol mať iný priebeh, keby po jednom z protiútokov a následnom rohu premenil čistú gólovú šancu Krén. Okrem ojedinelého protiútoku sa však hosťom táto herná činnosť príliš nedarila.

„Levičania nás hrou neprekvapili. Takýto priebeh sme aj očakávali. Vedeli sme, že nás budú čakať na polovici a budú sa snažiť vyrážať do rýchlych protiútokov. Bolo to len o tom, či my budeme premieňať šance, do ktorých sa dostaneme,“ hovorí Baláž.

Dobšovičovcov nečaká v Leviciach prechádzka ružovou záhradou, v miestnej športovej hale sa očakáva búrlivá atmosféra. Tú mali možnosť okúsiť Žilinčania už v dvanástom kole základnej časti, keď museli doháňať dvojgólovú stratu, aby nakoniec remizovali 4:4.

„Je to celé o hlavách. V Leviciach nás čaká búrlivé prostredie. Prvý zápas sme tam remizovali 4:4. Pre nás to znamená to, že pokiaľ zvládneme zápas v našich hlavách, tak nemôže mať súper žiadnu šancu,“ zakončuje Martin Baláž.