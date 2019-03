Festival Hudba sveta privíta množstvo umelcov

Program festivalu bude už tradične bohatý.

5. mar 2019 o 13:26 Alexandra Janigová

ŽILINA. Žilina sa začiatkom apríla už po piatykrát otvorí svetu. Privíta špičkových domácich a zahraničných umelcov v oblasti world music na medzinárodnom festivale Hudba sveta, ktorý z verejných zdrojov podporuje Fond na podporu umenia a mesto Žilina. Festival otvorí 3. apríla o 15. hodine v Rosenfeldovom paláci workshop multiinštrumentalistu a folkloristu Michala Smetanku. Pôjde o pútavé rozprávanie o historickej, ale aj súčasnej pastierskej kultúre na Slovensku.

Na tomto workshope predstaví Michal Smetanka hudobný inštrumentár karpatskej oblasti, zameraný predovšetkým na aerofóny – dychové nástroje, ktoré tomuto inštrumentáru dominujú. Pôjde o hranové, jazýčkové i náustkové nástroje od Moravy cez Slovensko, Poľsko, Ukrajinu, pohraničie až po Rumunsko. Účastníci workshopu, ktorý bude dostupný zdarma, budú mať tiež možnosť si na týchto nástrojoch zahrať.

Večer 3. apríla o 19. hodine na Stanici Záriečie odštartuje prvý festivalový koncert, kde svoje multiinštrumentálne umenie naživo predvedie už spomínaný Michal Smetanka. Po ňom strhne publikum svojou verziou slovenskej hudobnej tradície skupina Banda, ktorá prednedávnom vydala svoj tretí album s názvom Telegrafy. Po veľmi úspešnom celoslovenskom turné prinesie to najlepšie z albumu aj tento večer do Žiliny. Skupina Banda je šesťčlenné vokálno-inštrumentálne zoskupenie profesionálnych hudobníkov, poväčšine folkloristov. Základným hudobným zdrojom je pre nich slovenská ľudová hudba, ktorú s pôžitkom miesia s inonárodným a inožánrovým materiálom.

Druhý festivalový večer (4. apríl) sa ponesie v znamení zaujímavých fúzií hudobných kultúr. O 19. hodine sa v žilinskej Novej synagóge predstaví Guessous Meshi Trio v zložení Majda Mária Guessous – spev a baglama, Iván Barvich – kaval, ney, tárogáto, tambura, rig, spev a Dávid Gerzson Boros – darbuka, bendir, udu, doromb, spev. Vďaka speváčkinmu maďarsko-marockému pôvodu trio veľmi vkusne kombinuje navonok nesúrodé hudobné kultúry, predovšetkým maďarskú, tureckú, arabskú a indickú, spojené do veľmi zaujímavého celku. Hudobná exkurzia do kultúr sveta týmto koncertom ešte neskončí. Doplní ho fínska skladateľka, speváčka a hudobníčka Maija Kauhanen skvelou one woman show. Jej expresívny hlas, invenčné perkusné sprievody, polyrytmy, mestská fínska kultúra, doplnená o hru na tradičnom fínskom hudobnom nástroji kantele, sú zárukou nevšedného hudobného zážitku.

Posledný večer festivalu, 5. apríla, bude patriť poriadnej balkánskej tancovačke, ako sa už stalo dobrým zvykom. Tento rok festival zakončí v Smer Music Klube 77 o 20. hodine srbská 10-členná srbská dychovka Bojan Krstić Orkestar. Tento ansámbel koncertoval na najväčších etno festivaloch sveta. Ich hudobné majstrovstvo a obrovská radosť z hrania je priam nákazlivá a rýchlo strhne publikum. Z hudobnej súťaže známeho festivalu Guča, ktorý prezývajú aj Woodstockom Balkánu a ktorý každoročne navštívia státisíce ľudí, si fantastický Bojan Krstić Orkestar (okrem mnohých iných ocenení) v roku 2015 odniesli cenu Zlatá trúbka, v roku 2016 cenu Prvá trúbka a o rok neskôr cenu Najlepší orchester. Vo víre strhujúcich etno rytmov bude hrať DJ Potkan, známy z relácie Hudba sveta na Rádiu_FM a už stály DJ festivalu Hudba sveta.