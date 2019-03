Urgent v Žiline po novom. Zlepší sa starostlivosť o pacienta?

Žilinský urgentný príjem zaradili do príjmov druhého typu. Pre samotné oddelenie to znamená najmä väčší prísun peňazí. Keďže je oddelenie dlhodobo v strate, ocení to aj vedenie nemocnice aj samotný personál.

5. mar 2019 o 9:17 Alexandra Janigová

Budova urgentného príjmu. (Zdroj: ALEXANDRA JANIGOVÁ )