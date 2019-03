Odštartovalo futsalové play-off: Makroteam s prehľadom, MŠK aj s novými hráčmi

Oba tímy sa už sústredia na ďalšie zápasy.

4. mar 2019 o 19:54 Tomáš Hládek

Prvý zápas Makroteamu v play-off začal tlakom domácej brazílskej štvorice. Ten však viedol len k zakončeniu Riquinha, s ktorým si Bielik poradil. V štvrtej minúte pohrozili aj hostia, keď sa cez Luciana presadil Suljič, no Kováč strelu vyrazil na roh. Po rohu sa ocitol v tutovke Krén, ale netrafil bránu.

Na druhej strane sa ocitol v dobrej šanci Hudek, jeho strela ale skončila na Bielikovi. Po ôsmich minútach sa pekne prekľučkoval cez dvoch hráčov Wellington, no jeho strelu Bielik rýchlym zákrokom ľavou nohou zneškodnil.

O minútu začal akciu efektným obhodením brániaceho hráča Riquinho, z ktorej sa ocitli v tutovkách azda všetci hráči Makroteamu na palubovke, ale ani jeden nedokázal dostať loptu do brány. Zaslúžený gól Žiliny prišiel v polovici prvého polčasu, keď si Wellington typicky potiahol loptu z ľavého krídla na stred a prízemnou strelou do protipohybu brankára otvoril gólový účet stretnutia.

Navýšiť vedenie mohol Hudek, ale volej domáceho kapitána vyrazil Bielik. O slovo sa tak opäť prihlásil Wellington, ktorého zakončenie z pravého krídla skončilo pod brvnom – 2:0. Dvadsať sekúnd pred koncom úvodného dejstva narysoval kolmicu na Baláža Lucian a Baláž z ťažkého uhla navýšil vedenie žlto-čiernych – 3:0.

Druhý polčas odštartoval prienik Riquinha po pravej strane, ktorý však mieril vedľa. Najkrajší moment zápasu prišiel v 23. minúte. Opäť si loptu zobral šikovný Riquinho, pretancoval sa cez dvoch brániacich hráčov a krásnou obaľovačkou nedal brankárovi Levíc šancu. O dve minúty mohli Levičania znížiť, keď sa vyrútili do brejku traja na jedného, ale svoju šancu prekombinovali a nakoniec ani nezakončili.

V 29. minúte skóroval po peknej kombinačnej akcii André Luiz a bolo 5:0. O sedem sekúnd potrestal hrubú chybu pri výkope Levíc André Luiz a rozdiel bol šesťgólový. Po tomto góle vystriedal Kováča v bráne Žiliny Košút.

Šesť minút pred koncom obišiel gólmana hostí Wellington, ale svoje zakončenie namieril len do bočnej siete. Levičania ešte skúšali hru bez brankára aj za rozhodnutého stavu. Hosťom sa podarilo zaznamenať aspoň čestný úspech, keď sa presadil Švec. Žilinčania však bleskovo zareagovali a ešte v tej istej minúte bolo po zakončení Evertona 7:1. Makroteam v prvom zápase vyraďovacej časti presvedčivo zdolal Levice o šesť gólov.

Dušan Dobšovič (Makroteam Žilina): „Do prvého štvrťfinále sme vstupovali ako jasný favorit, no s dostatočným rešpektom. V úvode nám trochu viazla kombinácia, v hre bolo až príliš veľa nepresností, chýbal pohyb a rýchlosť. Hostia hrozili z brejkov, a tak sme reagovali oddychovým časom. To nám pomohlo a prišiel prvý náš gól. Vypracovali sme si veľa gólových šancí a gólom do šatne sme sa definitívne upokojili. Keď sme hneď na začiatku druhého polčasu zvýšili náskok na štyri góly, ďalší priebeh sme mali plne pod kontrolou, o čom svedčí aj konečný výsledok. Do zápasu naskočili všetci hráči, aby boli v hernej záťaži a mohli sme trochu šetriť zranených. Po zápase vládne spokojnosť, vedieme 1:0. Musíme sa však už koncentrovať na ďalší duel v Leviciach, ktorý určite nebude jednoduchý.“

ŠK Makroteam Žilina – FT Levice 7:1 (3:0)

Góly: 10. a 16. Wellington Torres, 20. Baláž, 23. Aderson Riquinho, 29. a 29. André Luiz, 37. Everton Borges – 37. Švec. Rozhodovali Botka a Belavý, 150 divákov. ŽK: Švec (Levice).

MAKROTEAM: Kováč (30. Košút) – Hudek, Krištofík, Baláž, Lucian Ferreira, Jose Wellington, Aderson Riquinho, André Luiz, Everton Borges, Škulec, Zaťura.

LEVICE: Bielik (Pecho) – Kollár, Krivočenko, Švec, Gabaš, Suljič, Bačík, Adami, Krén.

MŠK aj s novými hráčmi

Futsalisti MŠK vstupovali do série proti Pinerole v úlohe outsidera. Bratislavčanov naštartoval za víťazstvom vlastný gól Ďuratného. Ešte do konca prvého polčasu viedli domáci o štyri góly, keď sa dvakrát presadil Bruno a raz Štefaňák. Po zmene strán dával na 5:0 Rick. Hosťom sa podarilo gólovo presadiť v 26. minúte, keď sa presadil Ševčík. O tri minúty bol rozdiel v skóre už len trojgólový, opäť sa presadil Ševčík. Pokoj na domáce halovky prinavrátil gólom Mimi. Tretí gól Žilinčanov v zápase strelil v 32. minúte Marek Belaník. V závere sa futsalisti Pineroly presadili ešte trikrát a po výsledku 9:3 sa ujali vedenia v sérii 1:0 na zápasy.

Marián Ondrúšek (MŠK Žilina futsal): „Do zápasu sme vstúpili s odhodlaním pobiť sa o dobrý výsledok. Súper má jeden z najkvalitnejších kádrov na Slovensku, čo od úvodu aj potvrdzoval. Pinerola sa od začiatku do nás pustila, no odolávali sme pomerne dobre. Prvý gól sme si strelili vlastný, čo nás trochu rozhodilo a inkasovali sme ešte trikrát. V prvom polčase sme sa snažili vychádzať z brejkov. Do pár protiútokov sme sa aj dostali, ale ich riešenie nebolo z našej strany ideálne. V druhom polčase sme skúsili hru bez brankára, podarilo sa nám znížiť na rozdiel troch gólov a naštrbili sme sebavedomie súpera. Domáci museli pridať a strelili tri góly. Vyskúšali sme aj nových hráčov Plevu a Zajaca. Pripojili sa k nám v uplynulom týždni a pôsobili na ihrisku ešte trocha stratene. Na prvý zápas to však nebolo z ich strany zlé, sú to mladí hráči a sme s ich výkonom spokojní. Poučili sme sa a v piatok skúsime iné taktické varianty. Chcel by som touto cestou všetkých pozvať na piatkový zápas proti Pinerole.“

Pinerola Futsal – MŠK Žilina futsal 9:3 (4:0)

Góly: 8. (vl.) Ďuratný, 14. a 20. Bruno Patterson, 14. Štefaňák, 22. Rick, 30. a 35. Mimi, 36. Victor, 40. Bagin – 26. a 29. Ševčík, 32. Belaník. Rozhodovali Grom a Bublávek, 100 divákov. ŽK: Bruno Patterson – Belaník, Ševčík.

PINEROLA: Herko (Brndiar) – Rick, Bruno Patterson, Mimi, Kozár, Victor, Kyjovský, Bagin, Halás, Čeřovský, Štefaňák, Zaťvič.

MŠK ŽILINA: Kavčák (Greschner) – Ostrák, Koleno, Belaník, Moravec, Ševčík, Ďuratný, Mičuda, Zajac, Pleva.