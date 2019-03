Basketbalisti sa na víťazstvo nadreli

Po štyroch prehrách prišla konečne výhra.

4. mar 2019 o 10:00 Ján Hatala

ŽILINA. Basketbalová extraliga mužov mala v sobotu na programe 29. kolo. Žilinskí basketbalisti sa v ňom stretli doma so Spišskou Novou Vsou. V zápase veľmi dobrej úrovne boli o čosi lepším tímom, zaslúžene zvíťazili, do tabuľky si pripísali trináste víťazstvo a v tabuľke sú na aktuálnom výbornom piatom mieste! Obrovským prekvapením je víťazstvo posledného Lučenca nad druhými Levicami, menším prehra Komárna so Svitom. Handlová podľa predpokladov podľahla bratislavskému Interu.

Prečítajte si tiež: Basketbalisti hlásia zmeny v kádri

Motiváciu mali pred zápasom oba tímy – Žilinčania ešte stále môžu myslieť na konečné 4. miesto v základnej časti extraligy a výhodu domáceho prostredia v play-off, Spišiaci si robia zálusk na siedme miesto, aby sa v play-off vyhli víťazovi základnej časti.

Zápas samotný bol herne i číselne vyrovnaný do 33. minúty, v posledných siedmich minútach sa domácemu tímu za výdatnej podpory z hľadiska konečne podarilo súperov odpor definitívne zlomiť.

Úvodnú štvrtinu síce PP & TV RAJ vyhral najtesnejším rozdielom, ale prakticky celý čas vyrovnával minimálny náskok hostí. Tí viedli v 9. minúte po trojke Belarda 21:25, ale trojky Rožánka a Merešša obrátili skóre. V druhej štvrtine bol iniciatívnejší PP & TV RAJ, ale tiež sa mu od Spišiakov nepodarilo odpútať.

Po prestávke už preberali definitívne opraty zápasu do rúk Žilinčania, v 26. minúte získali päťbodový náskok (61:56), ale už o minútu bolo 61:60, v 29. minúte viedli 66:60, no na konci tretej štvrtiny mali k dobru iba bod.

V 34. minúte so hostia dokonca ujali vedenia 73:74, ale potom definitívne dostal priebeh pod kontrolu domáci tím. Rožánek trafil trojku, Merešš dva trestné hody a Dickson po perfektnej prihrávke pod kôš od Rožánka zvýšil na 80:74! Do konca chýbalo päť minút a PP & TV RAJ získaný náskok už z rúk nepustil. Hostia sa taktickými faulmi snažili získať čas a zvrátiť skóre, ale Rožánek s Djordjevičom boli pri trestných hodoch neomylní.

PP & TV RAJ Žilina – BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 96:88 (27:25, 47:46, 66:65)

Body Žiliny: Dickson 24, Rožánek 20 (2 trojky), Merešš 18 (2), Djordjevič 13 (2), Tot 11 (3), Karalič 6, Jackson 4, podhorský 0, Ďuriš 0.

Za Spišskú Novú Ves najviac bodov: Rocca 26 (2), Belardo 21 (2), Florveus 15. Trestné hody: 29/24 – 15/11. Fauly: 20 – 27. Päť faulov: 40. Rocca. Technické chyby: 28. tréner hostí Bitzanis, 29. Djordjevič. Trojky: 10 – 9. Rozhodcovia: Brziak, Karniš, Bara. 500 divákov. Štvrtiny: 27:25, 20:21, 19:19, 30:23.

Ostatné výsledky 29. kola: Komárno – Svit 74:79 (36:37), Lučenec – Levice 91:77 (39:36), Handlová – Inter Bratislava 66:89 (35:43). Voľno mala Prievidza.

1. Inter 25 21 4 2096 : 1640 46

2. Levice 26 18 8 2138 : 1957 44

3. Svit 26 17 9 2162 : 2054 43

4. Prievidza 25 15 10 1943 : 1808 40

5. Žilina 26 13 13 2066 : 2105 39

6. Komárno 26 12 14 2107 : 2083 38

7. Handlová 26 9 17 1985 : 2194 35

8. Sp. Nová Ves 26 8 18 2123 : 2335 34

9. Lučenec 26 3 23 1859 : 2303 29

V tomto týždni sú na programe dve kolá. V stredu hrá PP & TV RAJ Žilina vo Svite, v sobotu má voľno.

Program 30. kola v stredu 6. marca: BK Iskra Svit – PP & TV RAJ Žilina, Prievidza – Handlová, Inter Bratislava – Lučenec, Levice – Komárno. Voľno má Spišská nová Ves.

Program 31. kola v sobotu 9. marca: Levice – Svit, Komárno – Inter Bratislava, Lučenec – Prievidza, Handlová – Spišská Nová Ves. Voľno má Žilina.