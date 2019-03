Aktuálne číslo týždenníka MY Žilinské noviny prináša

4. mar 2019

Téma z titulky: Župa chce informácie o našich chorobách. Plánuje vytvoriť centrálny register, kde sa budú ukladať všetky zdravotné záznamy pacientov

Župa chce informácie o našich chorobách. Plánuje vytvoriť centrálny register, kde sa budú ukladať všetky zdravotné záznamy pacientov Staviteľ tunela Višňové odchádza, stavbu bude musieť pravdepodobne dokončiť niekto iný

Žilinou otriasla brutálna vražda matky a syna

Urgent po novom. Dostane viac peňazí?

Vila v Chorvátsku už patrí Slotovi mladšiemu. Fabrika postavená z peňazí z emisného kšeftu skrachovala

Hokej zobral ďalších stošesťdesiattisíc. A nebude to stačiť

Mesto Žilina vyhlásilo súťaž na gastrododávku za 11-tisíc eur. Čo je jej súčasťou?

Detskú lekárku Oľgu Čechovú ocenil pápež aj županka. Deťom by sme mali venovať hlavne svoj čas, hovorí v rozhovore pre MY Žilinské noviny

V uliciach Bytče majú nové kamery

V Považskom Chlmci bojovali proti skládke dlhých jedenásť rokov. Dnes ich najviac trápi kanalizácia a inžinierske siete pre nové ulice

Zabíjačkové slávnosti v Dolnom Hričove pripomenuli tradičné pochúťky

V sobotu prekročila webová stránka zilina-gallery.sk hranicu 70-tisíc záberov z mesta a okolia. Jozef Feiler ju založil pre všetkých, ktorí majú radi Žilinu

Legendárny film Jánošík prvýkrát na Slovensku premietali práve v Žiline

Pred dvomi týždňami nám čitateľka Anna Smikoňová ukázala zvalenú značku. Na podnet MY Žilinských novín ju mesto minulý týždeň osadilo

V MŠK Žilina skúsenejší usmerňujú mladších, vedomí si ich kvalít

Futsalové play-off: Makroteam potvrdil rolu favorita, futsalisti MŠK prehrali

Európske zlato, svetové striebro. Zuzana Michaličková mala úspešný február

