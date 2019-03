Keby nemali kvalitu, tak vedľa nás nie sú, tvrdí o mladíkoch v zostave Králik

Proti Zlatým Moravciam si odkrútili premiéru ďalší dvaja násťroční futbalisti.

3. mar 2019 o 9:42 Dominika Mariňáková

ŽILINA. Futbalistov Žiliny a Zlatých Moraviec delilo pred sobotňajším duelom v tabuľke Fortuna ligy deväť miest. Počas neho to však dlho nevyzeralo na výhru favorita.

Skóre síce v 8. minúte otvoril svojím druhým gólom v sezóne Branislav Sluka, lenže hostia stihli ešte do prestávky zásluhou Jakuba Šveca vyrovnať. O plnom bodovom zisku pre žltozelených napokon v 87. minúte rozhodol striedajúci Filip Balaj.

„Nepodali sme taký výkon, ako sme chceli. Každopádne, chceli sme potešiť domácich fanúšikov tromi bodmi. To sa nám podarilo, za to sme radi. Ale hru môžeme zlepšiť a do ďalších zápasov sa o to posnažíme,“ vravel po zápase strelec víťazného gólu.

Prečítajte si tiež: O výhre šošonov rozhodol striedajúci hráč

Výmena s Boženíkom

Balaj sa dostal na ihrisko v 76. minúte, keď vystriedal debutanta Adama Kopasa. Napokon sa z neho stal gólový žolík. „Do zápasu som išiel s pokynmi, že sa máme meniť v rohoch. Pri rohu, z ktorého vyplynul gól, som sa vymenil s Robom Boženíkom. Povedal mi, nech to idem vyskúšať na prvú tyč ja. Zadarilo sa. Hneď po zápase sme si na to spomenuli a potešili sme sa spolu,“ prezradil.

Sobotňajší triumf sa síce nerodil ľahko, ako sa však aktéri zhodli, dôležité sú tri body. „Presne tak. Sme za to radi a o to väčšiu chuť to má. Akékoľvek víťazstvo si ceníme,“ povedal Balaj. Šošoni dokonca siahali na druhé miesto v tabuľke. Nakoniec si ho však udržala Dunajská Streda, ktorá o svojej výhre nad Senicou rozhodla až v nadstavenom čase. „Nechcem povedať, že sa nepozeráme na tabuľku. Ale ideme od zápasu k zápasu, každý by sme chceli vyhrať a biť sa o najvyššie priečky. Uvidíme na konci sezóny, ako to vyplynie,“ dodal Balaj.

Usmerňoval mladíkov

Pri absencii rekonvalescenta Michala Škvarku, vykartovaného Miroslava Káčera a s Viktorom Pečovským na lavičke sa po prvý raz s kapitánskou páskou predstavil Martin Králik. Ešte stále len 23-ročný obranca od úvodu stretnutia usmerňoval svojich spoluhráčov.

„Pred zápasom som možno mal o trošku väčší pocit zodpovednosti. Ale či už mám kapitánsku pásku alebo nie, moja úloha je rovnaká. Už predtým som chalanov usmerňoval, rovnako aj na tréningoch, čo však verejnosť nevidí,“ vysvetlil.

Okrem spomínaného Kopasa si premiéru v ostrom zápase A-tímu odkrútil aj Ján Bernát. Opäť dostal šancu Patrik Myslovič či Vladimír Majdan. Ani jeden z nich nemá viac ako 19 rokov. „Nerozmýšľame o tom, že urobia chyby,“ zareagoval sobotňajší kapitán šošonov na otázku, či sa menej skúseností neprejaví ako väčší počet chýb. „Poznáme ich kvalitu a vieme, že keby ju nemali, tak vedľa nás nie sú.“

Martin Králik (vľavo) sa premiérovo predstavil ako kapitán. (zdroj: JÁN MINTÁL)

Králik upozornil, že so spoluhráčmi napriek tabuľkovému postaveniu Zlatých Moraviec neočakávali ľahké stretnutie. „Bol to celkom ťažký zápas. Vedeli sme, že budú trošku nižšie čakať na protiútoky, z čoho nám vlastne aj dali gól. Dobre napádali, s čím sme mali celkom problém. V rozohrávke sa objavili ľahké straty lopty, niekedy sme nemali poriadne komu nahrať. Ale, chvalabohu, Bali dal gól a vyhrali sme.“

Po záverečnom hvizde opäť celý tím vykročil smerom k severnej tribúne, odkiaľ futbalistov počas celého zápasu povzbudzoval fanklub. „Je to super. Posúva nás to vpred, cítime, že musíme bojovať aj za nich. Ísť do každého súboja naplno. Je to pre nás veľká pomoc,“ dodal Králik.