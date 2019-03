Elektrické vozíky sú pre seniorov veľkým pomocníkom

Mnohí starší ľudia túžia byť nezávislí a sebestační. Ostať aktívny aj po tom, keď telo prestane spolupracovať, je ťažké, nie však nedosiahnuteľné. Zachovať si mobilitu v staršom veku je dosiahnuteľné prostredníctvom zdravotných pomôcok ako chodítko, palica, elektrické invalidné vozíky a elektro vozíky. Práve posledné spomenuté sú aktuálne veľmi populárne a moderné.

Používanie elektrických vozíkov vám pomôže dostať sa z domu, navštíviť susedov, alebo ísť na nákup. Hlavnou výhodou je možnosť prekonávať väčšie vzdialenosti, aké by sme chôdzou nezvládli. Využívanie vozíkov mimo vášho domova sa môže zdať na prvý pohľad čudné, ale verte mi, je to jednoduchšie ako sa zdá. Už po niekoľkých jazdách sa presvedčíte o ich prednostiach. Iste ste už nejeden vo svojom okolí videli.

Do úvahy treba vziať individuálne potreby

Tento pomocník zlepší váš život a zabezpečí slobodu v pohybe. Je jedným z najlepších doplnkov, ktorý rodičom, starým rodičom či príbuzným môžete kúpiť. Elektro vozíky však pomôžu každému, kto má problémy s pohybom a potrebuje jednoduchý a spoľahlivý dopravný prostriedok. Pri výbere takého zariadenia je dôležité brať do úvahy individuálne potreby, aby ste zvolili ten správny model. Koniec - koncov, je to investícia, ktorá stojí za to! Seniorovi navráti pocit nezávislosti a slobody pohybu.

Vyberte si správne

Pri výbere dbajte na to, kde v akom prostredí vozík budete najčastejšie používať a kde ho uskladníte. V prípade, že bývate v obytnom dome (paneláku), sú vhodné menšie typy, ktoré sa zmestia do výťahu a predsiene. V prípade, že bývate v rodinnom dome a priestory na uskladnenie mate vhodné, určite odporúčame väčší, ktorý je komfortnejší pri jazde, je vybavený odpružením a má väčšie kolesá, teda lepšiu priechodnosť cez nerovnosti aj terén.

Vodičské oprávnenie nepotrebujete

Je možné ich používať aj vo vnútorných priestoroch úradov alebo predajní, nakoľko sú kvalifikované ako elektrický invalidný vozík. Aj tu však treba byť opatrný a brať ohľad na ostatných okolo vás. K hlavným výhodám patrí to, že na tento dopravný prostriedok nepotrebujete vodičské oprávnenie. Oceníte ich jednoduché používanie a bezpečnú jazdu a dojazd až 40 km, nabíjanie priamo z elektrickej siete hlavne lacnú a bezpečnú prevádzku.

Môžete si vybrať z rôznych druhov

Elektrické vozíky, môžeme rozdeliť na tri základné skupiny. K prvej patria malé, alebo mini vozíky. Sú najlepšou voľbou pre osoby, ktoré radi cestujú. Jednoducho sa skladajú a sú ľahké. Vďaka zabudovanej batérii si môžete skúter zobrať so sebou aj do lietadla, alebo kufra osobného auta. Sú vhodné na vnútorné, aj vonkajšie používanie. Zmestia sa aj do osobných výťahov. Ide o Shoprider GK4 alebo Shoprider GK9.

Do druhej skupiny patria stredné vozíky, ktoré sú vhodné pre vonkajšie použitie. Napríklad jazdu po meste, alebo obci. Majú robustnejšie prevedenie, sú ideálne aj do ľahkého terénu na štrkové a nespevnené chodníky. Majú väčšie kolesá, ktoré uľahčia jazdu v strmých prevýšeniach aj na tráve. K takýmto patria Shoprider GK10 a Shoprider Erika.

Veľké vozíky, ktoré patria do tretej skupiny, sú ideálne pre osoby s vyššou váhou, pre používanie na väčšie vzdialenosti, prípadne do kopcovitého terénu. Sú väčšie ako ostatné modely, disponujú vysokým výkonom, dojazdom, aj rýchlosťou. Sú vybavené pohodlným sedadlom a výborných tlmením.

Mobilita znamená kvalitu života. S našimi elektrickými vozíkmi pre vás už nebude cesta na nákup či návšteva lekára žiadnou prekážkou.

