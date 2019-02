Mesto je špinavé, odkazujú Žilinčania

Radnica nemá pocit, že by sa Žilina vymykala priemeru.

28. feb 2019 o 13:28 Alexandra Janigová

ŽILINA. Nedávno spustili v Žiline Odkaz pre starostu, kde ľudia môžu posielať svoje podnety. Veľké množstvo z týchto postrehov od ľudí sa týka neporiadku. Či už ide o neporiadok okolo smetných nádob, preplnených košov, alebo malých čiernych skládok. Ľudia posielajú fotografie zo sídlisk, ale aj z centra, kde je situácia ešte vyhrotenejšia.

V meste sa dlhodobo neporiadku a otázkam životného prostredia venuje poslankyňa Iveta Martinková. „Boli časy, keď boli sídliská ešte špinavšie, ako sú teraz. Pamätám si to. Ale správne je, ak sa nám zvyšujú nároky a chceme mať čisto. Celé je to o úrovni verejných priestorov. Ťažšie je odhodiť papier alebo hocičo iné na miestach, kde je pekné a upravené priestranstvo,“ myslí si poslankyňa.

Priestory sú zanedbané

V zanedbaných priestoroch sa to „stratí“ a na kopu sa ešte pridá. „Musím však konštatovať, že na našich sídliskách sú verejné priestory dosť zanedbané. Veľký a dlhodobý je problém so psími exkrementami, ktorý sa vôbec nerieši. Nie je správne, že deti sú v ohradách ihrísk a nemôžu ísť do trávy z obavy, že stúpia do výkalu.“

Riešila aj centrum mesta. „Už minulé vedenie som žiadala o nápravu. Uvidíme, čo sa stane teraz. Konštatujú to aj návštevníci Žiliny, že je veľmi špinavá,“ potvrdila poslankyňa. Mestská príroda by mala byť podľa nej pestovaná a chránená. „Ale nič také nevidím. Keby to bolo na mne, dávala by som pokuty aj za vypľuté žuvačky, ktoré pokrývajú chodníky a cesty centra mesta takmer na každom centimetri. Vyžaduje si to systémové zmeny.