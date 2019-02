Divákov v Indii fascinovali ľudové kroje, spomínajú žilinskí folkloristi

Členovia folklórneho súboru Rozsutec si z ďalekej Indie odniesli množstvo zážitkov. Jedným z nich bol aj burácajúci potlesk od indických divákov.

28. feb 2019 o 8:20 Alexandra Janigová, FS ROZSUTEC

Folklórny súbor Rozsutec sa začiatkom februára po prvýkrát predstavil v exotickej Indii. Predviedol tu niekoľko úžasných vystúpení, ktoré sa konali v kalkatskom divadle Kalamandir Theatre.

Vystúpenia videlo spolu viac ako tritisíc divákov všetkých vekových skupín. Časť vystúpení bola určená pre deti základných škôl v rámci vzdelávacieho programu, ktorý predstavuje študentom iné kultúry sveta. Slovenský folklór si získal všetkých divákov nielen svojou rozmanitosťou, ale aj tanečne technickou náročnosťou.

Prečítajte si tiež: Dôležité je byť pri tvorbe autentický, myslí si výrobca dobových topánok Juraj

Tradícia predstavovania iných kultúr vznikla pred 5 rokmi, keď do Indie prvýkrát vycestoval žilinský súbor Balkansambel, ktorý bol ako jediný v histórii pozvaný opakovane. Tak vznikla myšlienka obohatiť vystúpenie o tanečníkov FS Rozsutec, nakoľko tieto dva súbory od začiatku svojej spolupráce na projekte „Len tak...” už druhý rok úspešne reprezentujú a zabávajú divákov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Po úspechu spoločného vystúpenia týchto dvoch telies sa usporiadatelia v Indii rozhodli tento rok pozvať samotný FS Rozsutec, aby tentokrát ponúkli divákom vystúpenia s čisto folklórnym programom. Rozsutec vo svojich vystúpeniach ponúkol prezentáciu nielen domáceho folklóru z Terchovej, ale aj prierez celým slovenským folklórom s jeho najznámejšími folklórnymi regiónmi.

Majú veľa zážitkov

Opisovať všetko, čo členovia FS Rozsutec v Indii zažili, by bolo asi nadlho, preto sme sa spýtali len niektorých z nich na ich osobné dojmy a zážitky: „Zájazdu v Indii som mala možnosť zúčastniť sa už po druhýkrát. Prvýkrát to bolo minulý rok v spoločnom projekte s kapelou Balkansambel,“ opisuje svoje skúsenosti s cestovaním do Indie tanečnica Alžbetka Jaššová.

Vďaka tejto skúsenosti už teda približne vedela, čo ich v Indii čaká, a preto sa na zájazd veľmi tešila, no zároveň mala pred celým programom veľký rešpekt. „Tentokrát išlo totiž o čisto folklórny program, reprezentovaný naším súborom. Po fyzickej stránke šlo o veľmi náročný projekt. Náročné choreografie nášho vedúceho Štefana Muchu sú výzvou pre každého tanečníka a dajú nám vždy poriadne zabrať. Do Indie však boli vybraní tanečníci so skúsenosťami a energiou