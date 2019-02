Deťom spríjemní pobyt v žilinskej nemocnici vankúšik

Malým pacientom v žilinskej nemocnici odovzdali vankúšiky s podobizňou anjela. Za projektom stojí nadácia Anjelské krídla.

27. feb 2019 o 9:41 Alexandra Janigová

ŽILINA. Žilinská nemocnica sa stala prvou nemocnicou na Slovensku v rámci projektu Pod anjelskými krídlami. Unikátna myšlienka prinesie na detské oddelenie vankúšik „Anjelik“, ktorý pomôže deťom vyrovnať sa so strachom a obavami pri hospitalizácii.

Ten dostala aj malá Anička. „Je to pre deti zaujímavé, môžu ho mať pri sebe a spríjemňuje im čas v nemocnici. Môže si takto aj zakryť pocit bolesti,“ povedala mamička hospitalizovanej Aničky.

Tejto iniciatíve sa potešilo aj vedenie nemocnice. „Považujem to za výbornú myšlienku. Sám som tu ako malé dieťa ležal pred štyridsiatimi rokmi a viem, ako zle som to prežíval. Vankúšik si deti môžu potom zobrať domov a uvedomiť si, že veď v tej nemocnici to nebolo až také zlé,“ povedal Igor Stalmašek, generálny riaditeľ žilinskej nemocnice. Zástupkyňa primára pediatrie si myslí, že vankúšik môže pomôcť najmä v prvom kontakte s pacientom.

„Vankúšik si môže pacient poobjímať a môže získať takú podporu, že sú tu dobrí ľudia, ktorí mu chcú pomôcť. Nadácia Anjelské krídla bude spolupracovať aj naďalej s nemocnicou,“ povedala Alexandra Majeríková z nadácie Anjelské krídla. „Počas celého projektu budeme v kontakte s lekármi a bude nás zaujímať aj spätná väzba. Boli by sme veľmi radi, ak by sme to mohli šíriť aj ďalej. Autorkou vankúšikov je Silvia Fabičovičová. „Deti vedia, že je anjel v ich blízkosti. Priala by som si, aby mali úsmev na tvári aj počas pobytu v nemocnici,“ vyslovila svoje prianie výtvarníčka. Odovzdali ich priamo na oddelení, a to v dvoch podobách. Modrý a béžový vankúšik tak už spríjemňuje pobyt v nemocnici malým pacientom. „Každý mesiac prijmeme na pediatriu desiatky detí, ktoré musia ostať v nemocnici hospitalizované. Aj keď je na oddelení s malými deťmi po celú dobu i rodič, snažíme sa najmenším pacientom pobyt v nemocnici čo najviac spríjemniť. Psychologickou pomôckou bude práve „anjelik“, ktorý dostane v príjmovej ambulancii pediatrie každý malý vystrašený pacient. Vankúšik ho bude sprevádzať celým pobytom a následne si ho dieťa odnesie so sebou domov,“ doplnila hovorkyňa žilinskej nemocnice Lenka Záteková.