Krajské kolo SK Floorball Ligy prinieslo dramatické súboje

Víťazi oboch kategórií sa predstavia v celoslovenskom finálovom kole.

26. feb 2019 o 13:25 Dominika Mariňáková

ŽILINA. Nemálo účastníkov školských športových súťaží motivuje skôr snaha „uliať sa“ z vyučovania ako samotný záujem o šport či túžba vyhrať. Florbal sa však stáva športom, ktorý sa tejto zvyklosti vymyká. Zreteľné to bolo aj na krajskom kole súťaže Floorball SK Liga.

V športovej hale na Rosinskej ceste sa v pondelok stretli žiaci a žiačky najlepších škôl z okresných kôl. V kategórii dievčat išlo o školy ZŠ M. Medveckej Medvedzie - Tvrdošín, ZŠ Demänovská Liptovský Mikuláš, ZŠ Svrčinovec a ZŠ Rázusova Čadca. V kategórii chlapcov to boli školy ZŠ J. Matúšku Dolný Kubín, ZŠ M.R. Martákovej Liptovský Mikuláš, ZŠ Rázusova Čadca a ZŠ Svrčinovec.

Dramatická finálová repríza

Medzi žiakmi sa do finále prebojovali chlapci zo Svrčinovca a z Dolného Kubína. Dramatická repríza minuloročného krajského finále mala tentoraz šťastnejší koniec pre Dolnokubínčanov, ktorí v závere stretnutia dokázali zvrátiť výsledok na svoju stranu. Okrem krajského triumfu si vybojovali aj postup do celoslovenského finálového kola.

„Veru, oplatili sme im ten minulý rok. Bolo to však riadne vydreté víťazstvo,“ odfúkol si po zápase Juraj Lakoštík, tréner Dolného Kubína. „Najmä kým sme prišli na to, ako hrajú. Nehrali len klasicky florbalovo, po zemi, ale boli tam aj padáčiky zhora. Chalani na takýto štýl hry nie sú zvyknutí, ale napokon to dobre dopadlo.“

Lakoštík zdôraznil, že pondelková výhra bola v prvom rade veľkým úspechom pre školu a motiváciou pre samotných hráčov. Tí hrávajú florbal aj na klubovej úrovni, ich tréner však ocenil takéto meranie síl medzi školami: „Je to fantastická vec. Som za tento projekt veľmi vďačný, lebo doterajšie školské súťaže nemali vysokú úroveň. Hralo sa v kadejakých podmienkach, chýbali rozhodcovia. Bol by som rád, keby mal takéto niečo každý šport. Tak, ako to urobila Jojka pre florbal. Chalani tým žijú, propagácia je neskutočná, vie sa o tom. Držím im palce a dúfam, že to vydrží.“

Trénera triumf prekvapil

V tomto školskom roku prebieha druhý ročník Floorball SK Ligy. Riaditeľom turnaja v Žilinskom kraji bol tentoraz Milan Burdeľ z Tvrdošína, ktorý neskrýval spokojnosť s jeho priebehom: „Nemám žiadne výhrady. Všetko super zorganizované, pripravené, kopec sponzorov. Deti sa bavili, žiarili im očká. Takto by to malo fungovať v každom školskom športe.“

Burdeľ na turnaji viedol tím žiačok z Tvrdošína, ktoré sa prepracovali až do finále. V ňom trošku prekvapivo uspeli proti dievčatám zo Svrčinovca, ktoré mali nad Oravčankami výškovú prevahu.

„Priznám sa, išiel som sem s malou dušičkou. Teraz nemám staršie dievčatá, deviatačky. Len menšie, ktoré to však veľmi baví. Ako sa však hovorí, keď pánboh dá, aj motyka vystrelí. Stalo sa, no je to pre mňa prekvapenie,“ zhodnotil.

Výsledky krajského kola SK Floorball Ligy

Dievčatá: ZŠ M. Medveckej Medvedzie-Tvrdošín – ZŠ Demänovská Liptovský Mikuláš 4:0, ZŠ Svrčinovec – ZŠ Rázusova Čadca 15:0.

O tretie miesto: ZŠ Demänovská Liptovský Mikuláš – ZŠ Rázusova Čadca 3:7.

Finále: ZŠ M. Medveckej Medvedzie-Tvrdošín – ZŠ Svrčinovec 4:2.

Chlapci: ZŠ M.R. Martákovej Liptovský Mikuláš - ZŠ J. Matúšku Dolný Kubín 4:5, ZŠ Rázusova Čadca – ZŠ Svrčinovec 3:8.

O tretie miesto: ZŠ M.R. Martákovej Liptovský Mikuláš – ZŠ Rázusova Čadca 5:2.

Finále: ZŠ J. Matúšku Dolný Kubín – ZŠ Svrčinovec 7:5.