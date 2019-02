V novom čísle týždenníka MY Žilinské noviny sa dočítate

Aktuálne číslo nájdete v stánkoch, vybraných obchodoch aj priamo v redakcii už v pondelok.

24. feb 2019 o 23:11 Dominika Mariňáková

Tentoraz sme sa venovali nasledujúcim témam:

V našej krajine v uplynulých dňoch rezonovali najmä dve témy. Smutné výročie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a blížiace sa prezidentské voľby. Vydavateľstvo Petit Press zorganizovalo unikátnu diskusiu pod názvom Prezidentský vlak, v rámci ktorej kandidáti debatovali o rôznych témach. O dva dni neskôr sa ľudia opäť stretli na námestiach naprieč celou krajinou Žilina je špinavá, myslia si to aj jej obyvatelia. Nedávno spustený Odkaz pre starostu ukazuje, že Žilinčanov vo veľkom trápi špina a neporiadok v meste

Mladým pacientom v žilinskej nemocnici odovzdali vankúšiky s podobizňou anjela. Za projektom stojí nadácia Anjelské krídla

Súd opísal kauzu nástenkový tender, aktéri mali podľa súdu politické krytie

Bytčianska gymnazistka sa predstaví vo finále Miss Slovensko

Bytčianski poslanci vo štvrtok hlasovali o osude Tisovho domu. Predali ho extrémistom?

Žilinčan Jozef upozornil na katastrofálny stav schodiska a autobusovej zastávky na Ulici Antona Bernoláka, kadiaľ denne prejdú stovky ľudí

Členovia folklórneho súboru Rozsutec si z ďalekej Indie odniesli množstvo zážitkov. Jedným z nich bol aj burácajúci potlesk od indických divákov

Radnica žehlí chyby bývalého vedenia, ospravedlnila sa za článok v Radničných novinách

Audit na župe mal odhaliť vážne pochybenia minulého vedenia, pripravujú trestné oznámenia

Ocenenie by si zaslúžili všetci mládežnícki tréneri, tvrdí Vladimír Čvapek, ktorý vychováva futbalistov v Štiavniku

Majster Slovenska v behu do vrchu pochádza zo Žiliny. V rámci tréningu behá s diviakmi

Futbalisti Bytče okúsili v príprave aj hraciu plochu v novej MOL Akadémii. V lige sa chcú sústrediť najmä na úvodné kolá

MŠK Žilina bola v minulej sezóne druhým najziskovejším klubom. O príjmoch rozhodujú najmä úspechy a predaje

V týždenníku MY Žilinské noviny nájdete i kultúrny a knižný servis, súťaž o lístky do kina či MY Magazín s televíznym programom.