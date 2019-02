FOTO: Hokejistom zápas proti Košiciam nevyšiel

Vlkom nepomohla ani výmena brankárov.

24. feb 2019 o 22:36 Tomáš Hládek

MsHK Žilina – HC Košice 1:7 (0:3, 1:2, 0:2)

Góly: 24. Surovka (Kučný, Jenčík) - 8. Sherbatov (Slovák T.), 14. Klíma T., 16. Brophey (Petráš Š., Šedivý), 31. Petráš Š. (Suja, Sýkora J.), 32. Koch (Ignatushkin, Čížek), 56. Pretnar (Petráš Š., Ignatushkin), 58. Kafka (Sýkora J., Pretnar). Rozhodovali Goga, Juhász – Muzsik, Findura, 815 divákov. Vylúčení: 4:3.

ŽILINA: Fučík (32. Mikoláš) – Kučný, Matejka, Jankovič, Dubeň, Piegl, Bagin, Dlugoš – Jenčík, Surovka, Huna Ru. – Barta, Ručkay J., Milý – Hvila, Podešva, Beránek – Rehák D., Ondruš, Síkela – Hrazdíra.

KOŠICE: Habal – Slovák T., Koch, Šedivý, Derliuk, Pretnar, Dudáš, Žitný, Čížek – Spilár, Suja, Lušňák – Sýkora J., Brophey, Kafka – Sherbatov, Ignatushkin, Petráš Š. – Klíma T., Galamboš, Jokeľ.

Už v druhej minúte išli Žilinčania do štyroch, keď si trest za príliš veľa hráčov na ľadovej ploche šiel odpykať Barta. Košičania v presilovke pohrozili, no Fučík bol pozorný. Žilinčanov mohol poslať do vedenia Dubeň, avšak jeho tečovaná strela tesne minula Habalovu svätyňu. Oceliari sa ujali vedenia po ôsmich minútach hry, keď Fučík nahral odrazený puk rovno na Sherbatova a ten už nemal problém dať gól – 0:1. Vlkov školácka chyba brankára poriadne rozhodila a hra sa začala odvíjať jasne v réžii Košičanov. V 14. minúte nahodil puk bekhendom na Fučíka Klíma a žilinský brankár opäť pomerne lacno inkasoval – 0:2. O dve minúty prepadli domáci v strednom pásme a po peknej kombinácii navýšil vedenie Košíc Brophey.

Iskierku nádeje pre Vlkov vykresal po zmene strán Filip Surovka, ktorý po teči Kučného strely prekonal Habala. V 29. minúte šli domáci opäť do štyroch sa príliš veľa hráčov na ľadovej ploche. Presilovku hostí využil Petráš po dobrej Sujovej nahrávke. O 68 sekúnd vyhnal Fučíka z brány Parik Koch – 1:5. Mikoláš, ktorý Fučíka nahradil, si od úvodu na nedostatok práce sťažovať nemohol.

V poslednej tretine mohol znížiť na rozdiel troch gólov Rudolf Huna, ale po ideálnej Surovkovej prihrávke, trafil len tyč odkrytej košickej brány. Mikoláš si udržal čisté konto do 56. minúty, keď prvý gól v sezóne zaznamenal Pretnar. Gólový účet zápasu uzavrel Petr Kafka dve minúty pred koncom. Košice hladko zdolali bezradne pôsobiacu Žilinu.