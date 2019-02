Prechod cez Martinské hole zorganizovali 46-krát

46 rokov, to je už skutočne pekná tradícia.

Klub slovenských turistov TOM Horec Žilina v poslednú februárovú sobotu, 23. februára 2019, usporiadal už 46. ročník prechodu cez Martinské hole.

46 rokov, to je už skutočne pekná tradícia. Mnohí z nás sa tu už roky stretávame a sme radi, ak sa pridajú i noví turisti. Tých skalných, ktorí sa zúčastňujú každého ročníka, už neprekvapí azda žiadne počasie. Vždy je to pre nás taký malý sviatok, na ktorý sa tešíme. A tak to bolo i tento rok.

Počasie nám skutočne prialo, slnkom zaliate, zasnežené hory nám poskytli nádherné obrazy prírody. Výhľad bol až na tatranské končiare. Účasť bola už tradične vysoká, až 98 turistov. Krásna a milá bola účasť tých najmladších, 14-ročných turistov. Tak o rok dovidenia. Samozrejme, okrem iných stretnutí na potulkách po našom krásnom Slovensku.

