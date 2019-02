Na Záhorí rozhodol jediný gól

V drese MŠK Žilina si odkrútili ligovú premiéru dvaja odchovanci.

23. feb 2019 o 16:56 TASR, Dominika Mariňáková

Na Záhorie pricestovali favorizovaní Žilinčania v značne omladenej zostave. Šancu od trénera Jaroslava Kentoša dostali aj dvaja odchovanci akadémie MŠK, Ján Minárik a Patrik Myslovič, ktorí si proti Senici odkrútili svoju ligovú premiéru.

Hostia mali loptu viac na svojich kopačkách, ale hra sa prevažne odohrávala v strede poľa. V 15. minúte sa do dobrej streleckej pozície dostal práve Myslovič, ale mieril len do Tabordu.

Úvodný gól stretnutia padol v 24. minúte, keď z darovanej štandardnej situácie z 20 metrov vsietil k pravej žrdi Tomič. Ten v minulosti pôsobil aj v senickej akadémii.

V 32. minúte sa dostal do šance Mihalík, ale mieril vedľa. Seničania sa v závere tlačili viac do útoku a v 44. minúte mohli kopať pokutový kop po faule Minárika na Derettiho, ale píšťalka rozhodcu Pavlíka ostala nemá. Do kabín teda

išli hostia s jednogólovým vedením.

V druhom polčase boli Seničasnia aktívnejší, pritlačili Žilinu na ich polovicu. V 53. minúte vyskúšal pozornosť Holeca Tamič, ale Žiline veľa problémov nenarobil. V 65. minúte pekne potiahol loptu Deretti, vystrelil spoza šestnástky a lopta letela tesne vedľa pravej žrde.

Gólovú možnosť mali aj hostia, Tomič v 71. minúte však z otočky prestrelil. Seničania boli blízko vyrovnaniu v 78. minúte. Do vyloženej gólovej pozície sa dostal Castaňeda, ale zvnútra šestnástky nastrelil len vonkajšiu sieť.

Ďalšia vyložená šanca prišla v závere stretnutia, keď mali Seničania výhodu rohového kopu. Do pokutového územia išiel aj brankár Taborda, ten loptu po centri posunul pred bránu, ale domáci ju nedokázali pretlačiť na bránkovej čiare. Ani v samom závere Seničania nevyrovnali a z víťazstva sa tak tešili hostia.

FK Senica - MŠK Žilina 0:1 (0:1)

Gól: 24. Tomič. Rozhodovali: Pavlík Pozor, Borsányi, ŽK: Otrísal, Dias - Káčer, Mihalík, Balaj, Sluka, 415 divákov.

SENICA: Taborda - Otrísal (84. Addo), Da Graca, Dias, Krč, Klapan, El Moudane, Petshi (71. Dangubič) Zezinho (56. Castaňeda), Deretti - Ramírez.

ŽILINA: Holec - Majdan, Minárik, Králik, Sluka, Káčer, Myslovič (75. Gamboš), Tomič (80. Balaj) Mihalík (65. Vallo), Boženík, Diaz.