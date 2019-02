Zástrančania opäť demonštrovali na uzavretej ceste do Tepličky

Obyvatelia Zástrania sú na koni. Na značku osadili rozhodnutie úradov, ktoré im údajne dáva za pravdu. Starosta Tepličky nad Váhom je presvedčený, že v práve sú oni.

23. feb 2019 o 13:05 Branislav Koscelník

ZÁSTRANIE. Obyvatelia Zástrania sa nechcú zmieriť s tým, že po ceste do Tepličky nad Váhom môžu jazdiť len vtedy, keď získajú povolenie od obecného úradu v Tepličke.

Pri značke, ktorá zakazuje prejazd motorových vozidiel, dnes demonštratívne osadili rozhodnutie odboru dopravy Okresného úradu v Žiline. Podľa nespokojných Zástrančanov sú úrady na ich strane a uzavretie komunikácie bolo nezákonné.

Cesta rozdelila dve blízke obce. Aj na demonštrácii to opäť iskrilo.

Rozdelené obce

Keď samospráva obce Teplička nad Váhom rozhodla, že z úzkej horskej cesty medzi obcou a Zástraním vylúči motorové vozidlá, v žilinskej mestskej časti Zástranie zavládla nespokojnosť. Rozhodnutie sa nepáčilo najmä Zástrančanom, ktorí pracujú v Kii alebo u dodávateľských spoločností v priemyselnom parku.

Obyvatelia žilinskej mestskej časti sa ani dnes nevedia zmieriť s tým, že cestu ktorú dali vybudovať Zástrančania, teraz vlastní Teplička nad Váhom a prejazd reguluje.

Obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že viac ako dva a pol kilometrový úsek komunikácie, ktorá vedie lesným územím s pomerne vysokým prevýšením, prenechá pre cyklistova chodcov.

Prejazd motorových vozidiel povolili na základe bezplatných povoleniek, ktoré vydáva obecný úrad v Tepličke nad Váhom. Takýmto krokom chceli vylúčiť z obce tranzitnú dopravu.

Zástrančania spísali petíciu a rozbehli vyjednávania. Do problému sa zaangažovalo mesto Žilina i žilinská župa.

Banánová republika

Lesné pozemkové spoločenstvo Urbariát Zástranie a Združenie vlastníkov súkromných lesov Žilina - Zástranie považuje osadenie dopravného značenia na komunikácii za neoprávnené. V rukách majú rozhodnutie, podľa ktorého je zákazu vjazdu s výnimkou vozidiel s povolením obecného úradu v rozpore so zmluvou so Žilinským samosprávnym krajom. Podľa nej by mala cesta zostať prístupná verejnosti bez poplatku.

Protestujúcim nahráva vyjadrenie ministerstva dopravy, podľa ktorého má byť „Stranícka“ cesta vedená ako miestna komunikácia, pričom dnes je preklasifikovaná na účelovú lesnú cestu, kde je možné robiť obmedzenia v premávke.

Ministerstvo vyzvalo samosprávu Tepličky nad Váhom urobiť nápravu a zaradiť komunikáciu, ktorú vybudovali v rokoch 1934 až 1935 kvôli prístupu k továrni na vetrone v Zástraní, do siete miestnych komunikácií obce Teplička nad Váhom.

„Taktiež vás upozorňujeme, že v zmysle uvedeného rozhodnutia je súčasne potrebné aktualizovať územný plán obce a vyradenú cestu III/2080 z cestnej siete v ňom zadefinovať ako miestnu komunikáciu,“ píše sa v rozhodnutí Sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií Ministerstva dopravy.

Občiansky aktivista Juraj Škorvánek zo Zástrania označil uzavretie cesty ako drzí krok. Rozhodnutie úradov víta.

„Toto uzavretie cesty bolo nezákonné a musia ho zrušiť. Musia preklasifikovať cestu z účelovej na miestnu komunikáciu. Som rád, že to takto dopadlo. Mal som taký pocit, že žijeme v banánovej republike, že si môže rozhodnúť kto chce a že konečne prišlo právo a spravodlivosť a dalo na frak arogancii a nejakej namyslenosti,“ vyjadril svoje pocity Juraj Škorvánek.

Zavreli kvôli kaskadérom

Cestu získala Teplička nad Váhom od župy za jedno euro a preklasifikovala ju na účelovú komunikáciu. Hoci do jej rekonštrukcie župa preinvestovala 127-tisíc eur, komunikácia nespĺňala parametre cesty tretej triedy.

Podľa starostu Tepličky Viliama Mrázika nemá komunikácia ani po výmene asfaltu parametre na prejazd motorových vozidiel. „V celom úseku cesty je problém, aby sa dve autá obišli. Vodiči jazdia rýchlo, je to tam neprehľadné a úzke.“

Pripomína, že v tomto prípade ide v prvom rade o bezpečnosť. Na ceste sa stali v nedávnej minulosti aj vážne nehody. „Využíva ju oveľa viac áut, bohužiaľ aj rôznych kaskadérov. Skúšajú rýchlosť áut a motoriek a ja sa skutočne obávam o bezpečnosť ľudí. Cestu využívajú ľudia na oddych, prechádzky s deťmi, výlety na bicykloch.“

Nech rozhodnú súdy

Starosta je presvedčený, že zo žiadneho ustanovenia zákona ani rozhodnutia nevyplýva, že by obec Teplička nad Váhom mala povinnosť zachovať túto komunikáciu ako miestnu aj po prevode do vlastníctva obce.

„Správa tejto komunikácie je v ďalšom už iba vecou územnej samosprávy a samospráva nakladá so svojim majetkom v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a príslušnými zákonmi,“ argumentuje Viliam Mrázik.

Na výhrady zo strany ministerstva dopravy odpovedá, že ich rozhodnutie nie je pre obec právne záväzné. Zmluva medzi župou a obcou je podľa starostu súkromno-právny akt, ktorého ministerstvo nie je účastníkom. O sporných častiach zmluvy má tak majú rozhodovať súdy a nie ministerstvo.

Poukazuje aj na to, že keď Lesné pozemkové spoločenstvo a Združenie vlastníkov súkromných lesov zo Zástrania podali podnet na prokuratúru, žilinská okresná prokuratúra ho odložila ako nedôvodný.

Aktivista Juraj Škorvánek ťahať kauzu na súdy nechce. „Na súd určite nepôjdeme. Ak pôjdu, tak páni z Tepličky. My nemáme chuť sa súdiť a platiť právnikov,“ uzavrel.