Rudolf Huna: V posledných dvoch zápasoch urobíme maximum

V domácom tábore panovala po zápase spokojnosť.

23. feb 2019 o 10:50 Tomáš Hládek

Liptáci sa v prípade víťazstva v Žiline mohli definitívne vyhnúť záchranárskym prácam.

„S dnešným výkonom nie sme absolútne spokojní. Do Žiliny sme cestovali s iným cieľom. Do zápasu sme nastúpili ustráchane, robili sme chyby v systéme v obrannej aj útočnej fáze. Chýbala nám agresivita a Žilina dávala gól za gólom,“ hodnotil zápas Anton Tomko.

Hosťujúci kormidelník videl v piatkovom zápase podobnosť s predchádzajúcim meraním síl týchto dvoch celkov.

„Pripomínalo mi to vzájomný duel v Spišskej Novej Vsi, akurát v opačnom garde, keď sme my dali pekné góly a Žiline sa nedarilo absolútne nič. Viazla jej kombinácia, prihrávky, nedostali sa do šancí a my sme zblokovali množstvo striel. V piatkovom zápase to bolo to isté, len opačne. Domáci dali pekné góly, my sme robili množstvo chýb a myslím si, že Žilina vyhrala úplne zaslúžene. Nám chýbal pohyb, bojovnosť a s tými gólmi, ktoré v našej sieti pribúdali, išla aj psychika dole. Vždy, keď sme chceli trošku zabrať, prišla ďalšia chyba, z ktorej padol ďalší gól. Žilina zaslúžene získala tri body,“ povedal Tomko.

Záver zápasu okorenili bitky, keď sa najskôr do seba pustili Ručkay s Bačom a neskôr aj Hudec a Uhríkom.

„Bitky prišli v závere, pomerne neskoro. Nemalo to už žiaden efekt a skôr to vnímam ako vybavovanie si hráčskych účtov na ľade, keď niekomu možno vytiekli nervy. Patrí to však k hokeju,“ dodal na margo pästných súbojoch hosťujúci lodivod.

Rozdielne situácie v kádroch

Stanislava Škorvánka potešil návrat zranených hráčov do zostavy.

„Súhlasím s kolegom, že dnešný zápas bol z našej strany vydarený, keď sa nám už v prvej tretine podarilo streliť dva góly. V druhej časti hry sa Liptovský Mikuláš dostal do zápasu viacerými šancami, keď puky lietali okolo našej brány. Vždy sa nám podarilo streliť potrebný gól, ktorý utlmil elán súpera a napokon sme zápas zvládli. Teší ma návrat zranených hráčov do zostavy. Títo hráči si zastali svoje miesto, rastie nám v útoku konkurencia, čo je pre nás len dobré. Chcem sa tiež poďakovať divákom, ktorí nám prejavili priazeň, prišli na zápas a povzbudili chalanov. Sme spokojní a ideme ďalej,“ prezradil Škorvánek.

Naopak, hosťom sa rozpadá zostava v kľúčovej časti sezóny. Kvôli chrípke a zraneniam. „Na rozdiel od Žiliny, nám v poslednej dobe hráči skôr ubúdajú kvôli zraneniam. Chýba nám Kriška, Varga sa zranil a Lištiak je tiež zranený. V nepravý čas nás postihla chrípková epidémia, keď sa po pôsobení v Spiškej Novej Vsi vrátili do Liptovského Mikuláša. Pred zápasom s Detvou mali piati chalani teploty, museli sme vyťahovať do zostavy dorastenca, keď aj dnes hral mladý Droppa. Zo zostavou máme problém, ale určite budeme bojovať do konca posledného zápasu,“ doplnil Tomko.

Oboch trénerov mrzia zbytočné straty bodov

Do konca základnej časti ostávajú dve kolá. Žilinčania musia získať aspoň štyri body, aby sa vyhli baráži, pokiaľ Mikuláš oba zápasy prehrá.

„Všetko je ešte otvorené, bude záležať na posledných dvoch zápasoch, komu sa podarí získať body. Aj z našej strany, hlavne v poslednom čase, sme mali perfektne rozohrané zápasy a v záveroch sme ich prehrali. Body nám taktiež chýbajú. Bude záležať aj na tom, ku komu sa v závere prikloní aj šťastie,“ zakončil Anton Tomko.

„Všetci vieme, že nám nestačia tri body, ale musíme získať aspoň štyri body. Hrá sa o šesť. Myslím si, že možnosti, kedy sme body mohli získať na našu stratu boli v predchádzajúcich zápasoch, keď sme prišli o vedenia v záveroch stretnutí. Matematicky je to možné. Keď je to matematicky možné, tak je to možné,“ uzavrel vtipne Škorvánek.

Rudolf Huna režíroval víťazstvo Žiliny

Skúsený útočník Rudolf Huna zaznamenal v zápase dva góly plus dve asistencie a výraznou mierou sa zaslúžil o víťazstvo nad Liptákmi.

„Bol to veľmi dôležitý zápas. Hrať proti bratom nie je bohviečo, ale sme profesionáli. S Mikulášom sme mali zlú bilanciu, potrebovali sme vyhrať. Urobili sme maximum a máme tri body. Ideme ďalej,“ hovoril najstarší z bratov Hunovcov.

Vlci vstupovali do zápasu s jasným cieľom. „Povedali sme si pred zápasom, čo potrebujeme hrať. Nesmeli sme sa prispôsobiť Mikulášu, my sme museli určovať tempo zápasu, čo sa nám podarilo hneď v prvej tretine. Od vyhratej prvej tretiny sa odvíjal celý zápas,“ uvažoval Rudolf Huna.

V 35. minúte sa zdalo, že Huna Bartovu strelu tečoval, no gól bol nakoniec pripísaný českému útočníkovi. „Strelu som netečoval. Puk som “premáchol“, možno sa ma obtrel. Je to jedno. Hlavné je, že sme vyhrali. Strácame tri body, sú pred nami posledné dve kolá, urobíme v nich maximum a uvidíme ako to dopadne,“ dodáva krídelník prvej formácie.

Štyri body ho však potešili. „Samozrejme, ma to teší. Potrebovali sme dnes tri body a je jedno, kto dá tie góly. Podstatné je, že sme zvíťazili. Je to už len čerešnička na torte, že to padlo mne,“ zakončil Rudolf Huna.