Dôležité je byť pri tvorbe autentický, myslí si výrobca dobových topánok Juraj

Matejikovci vyrábajú dobové topánky.

23. feb 2019 o 9:00 Alexandra Janigová

ŽILINA/DERBY. Juraj Matejik sa živí ako obuvník. A to nie hocijaký. Ručne šije a vyrába historické topánky, ktoré od neho objednávajú ľudia z celého sveta.

Začal ako samouk

Rodák zo Žiliny, ktorý žije v anglickom Derby, pritom pôvodne vyštudoval chémiu. „Som čistý samouk. Na výrobu dobovej obuvi neexistuje žiadna škola. U mňa sa všetko začalo cez môj koníček. Bol som pri zrode historického šermu v Žiline asi 25 rokov dozadu. Odvtedy som sa pokúšal urobiť niečo pre seba alebo pre kamarátov,“ spomína na svoje začiatky Juraj.

Neskôr jeho záľuba prerástla k tomu, že to začal robiť ako svoju prácu. Veľký zlom podľa neho nastal práve v čase, keď spolu s terajšou manželkou Katkou odišli do Anglicka. To bolo v roku 2006. „Ja som nemal dobrú angličtinu. V Žiline som pracoval na inšpektoráte práce a v Anglicku som začínal doslova od nuly. Koníček mi ale ostal a stále som sa tomu venoval. Tým, že som sa zlepšil v jazyku, tak sa mi otvorili aj nové možnosti. Nová literatúra, zdroje. Začal som sa viacej konfrontovať s ľuďmi, ktorí sa venujú histórii v Anglicku, ale aj v rámci celej Európy.“

Inšpiruje sa ikonografiou

Raz sa zúčastnili festivalu v Bayeu vo Francúzsku. Organizátor, keď sa s nimi lúčil, tak sa zaujímal o ich tvorbu. „Manželka mu ukázala naše veci. On organizoval najväčší historický trh v Paríži, kde nás pozval. V tom čase sme mali tri páry topánok. To boli začiatky. Odozva bola ale výborná. Počet objednávok narastal natoľko, že ja som v roku 2011 odišiel z práce a začal som sa venovať tomu naplno.“ Prvý pár robil však ešte v Žiline. Nemalo to vtedy ešte vôbec nič s históriou a technikami, ktoré sa v minulosti používali. „Boli to topánky, ktoré mali dlhú špičku a celé som si to len vymyslel. Bol som tým vtedy úplne nadšený.“

Nadchlo ho najmä 15. storočie. Ide o obdobie, ku ktorému našiel aj veľa zdrojov, množstvo ikonografie.

„Nikdy som sa však nebránil výzvam. A nevyhýbam sa žiadnemu obdobiu. Aj zákazníci, ktorí k nám chodili, doniesli obraz a chceli presne to, čo na obraze bolo. Ja so znalosťami a s použitím techník, ktoré som mal naštudované, bol som schopný z obrazu vyňať to, čo som potreboval. Nadizajnoval som to a dal nielen do estetickej, ale aj funkčnej podoby. Takže výroba bola už v tom čase opretá o vedomosti.“