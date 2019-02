Urgent v Žiline dostane viac financií, patrí už do siete príjmov II. typu

Vláda schválila preradenie urgentného príjmu Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina do siete urgentných príjmov II. typu.

22. feb 2019 o 9:33 TASR, Alexandra Janigová

ŽILINA. Vláda SR schválila preradenie urgentného príjmu Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina do siete urgentných príjmov II. typu. Podľa hovorkyne nemocnice Lenky Zátekovej prinesie zmena nové prístrojové a personálne vybavenie, výhodnejšie finančné ohodnotenie pre nemocnicu, lepšie možnosti pre zvýšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a rozvoj v rámci urgentnej medicíny.

"Na tento krok sme sa dlhodobo pripravovali. Absolvovali sme mnoho rokovaní, keďže pôvodne sa so Žilinou v tejto sieti nepočítalo. No sme radi, že sme nakoniec dostali šancu a došlo k schváleniu zaradenia žilinskej nemocnice do siete urgentných príjmov II. typu," povedal generálny riaditeľ žilinskej nemocnice Žilina Igor Stalmašek.

Doplnil, že rozhodnutie znamená pre nemocnicu aj veľký záväzok do budúcnosti. "Čaká nás ešte veľa práce, aby sme dokázali všetko ustáť, ísť ďalej vpred a najmä, aby zmenu pocítil pacient i zdravotník na tomto oddelení," zdôraznil Stalmašek.

Žilinská nemocnica je podľa Zátekovej najväčším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v Žilinskom kraji a podiel pacientov, ktorým poskytnú neodkladnú zdravotnú starostlivosť, presahuje 80 percent z celkového počtu. "Plánované výkony sa dajú do určitej miery prispôsobiť, no nedokážeme naplánovať počet pacientov, ktorí k nám prídu s akútnymi problémami. A stanoviť na to obmedzený rozpočet, to sa jednoducho nedá. Denne na urgentnom príjme a ústavných pohotovostných službách ošetríme v priemere 152 pacientov, čo nedosahuje žiadna iná nemocnica v okolí. Zaradenie do urgentov II. typu práve reálnejšie reaguje na skutočné výkony a zdravotnú starostlivosť, ktorú už dnes v takomto rozsahu poskytujeme, no zatiaľ je pre nás značne stratová," vysvetlil generálny riaditeľ .

Podotkol, že vysoký počet pacientov vychádza zo spádovej oblasti, pričom významnú úlohu zohráva aj kľúčová poloha v rámci dopravy. "Staráme sa o jeden z najväčších okresov - Žilinu, tiež Bytču, Kysucké Nové Mesto, v niektorých odbornostiach je to i Čadca a dokonca časť Považskej Bystrice. Spolu to predstavuje spád štvrť milióna obyvateľov," doplnil Stalmašek.

Moderný urgentný príjem vybudovali v žilinskej nemocnici ešte v roku 2011. Aktuálne spĺňa všetky opatrenia na zaradenie do urgentného príjmu II. typu, nemocnica čaká na zazmluvnenie, uzavrela hovorkyňa.