Niektorí rodičia sú nahnevaní, škôlky budú mať počas prázdnin nový režim

Mesto pristúpilo k novej letnej úprave prevádzky v materských školách. Dôvodom bol aj fakt, že mnohé nahlásené deti do škôlky nakoniec nenastúpili.

21. feb 2019 o 13:24 Alexandra Janigová

ŽILINA. Úprava letného režimu v prevádzkach materských škôlok u niektorých rodičov vzbudila negatívne ohlasy, no najmä otázku, kde dajú svoje deti počas prázdnin. Pritom ale letný režim v škôlkach fungoval aj v minulosti podobne.

Materské školy boli rozdelené do dvoch skupín, pričom škôlka bola otvorená tri týždne. Rozdiel bol v tom, že ste mohli dieťa po troch týždňoch, ak bolo voľné miesto, umiestniť do ďalšej škôlky.

„Zmeny v letnom režime sme plánovali už po skončení minuloročnej letnej prevádzky. K zmenám sme dospeli po dôkladnej analýze problémov s umiestňovaním detí do materských škôl počas letnej prevádzky a taktiež po získaní poznatkov z iných miest Slovenska,“ potvrdila Barbora Zigová, hovorkyňa mesta Žilina.

Každá materská škola bude otvorená štyri týždne. Podľa vyhlášky o materskej škole sa cez letné prázdniny prevádzka materskej školy preruší najmenej na tri týždne z dôvodu potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky niektorých zamestnancov.

„Zaznamenali sme tri podnety od rodičov, každý riešime individuálne.“ Radnica tvrdí, že sa v minulosti stávalo aj to, že dieťa rodič prihlásil a nakoniec do materskej školy nenastúpilo.