Učiteľky: Ján Kuciak žil tak, aby sa každému mohol pozrieť do očí

V roku 2018 mala trieda Jána Kuciaka 10. výročie od maturity. Mali sa stretnúť a spomínať. Aj sa stretli. Bohužiaľ, za veľmi smutných okolností.

21. feb 2019 o 7:40 Michal Filek

BYTČA. Desaťročný Ján Kuciak začal študovať na osemročnom Gymnáziu v Bytči. Triednou učiteľkou mu bola vo vyšších ročníkoch matematikárka Lenka Jandušíková. Veľmi dobrý vzťah s ním mala aj angličtinárka, súčasná riaditeľka školy Slavka Sitarčíková. Obom sa ešte aj dnes len veľmi ťažko hľadajú slová a sú plné emócií.

Smutné výročie

„Samozrejme, že nás to zasiahlo. Veľmi dobre si pamätám na deň, keď to médiá zverejnili. Nikto z nás tomu nemohol uveriť. S celou triedou jeho spolužiakov sme si písali a telefonovali. Vystavili sme v škole stolík s jeho fotografiou. Mnohí z nich prišli, aby si uctili jeho pamiatku. Aj na pohreb prišla minimálne polovica triedy. A keby mohli, prišli by určite všetci. Boli to kamaráti, stretávali sa každý rok. A takmer vždy prišli aj za mnou,“ hovorí Jánova triedna.

V roku 2018 mala trieda 10. výročie od maturity. Mali sa stretnúť a spomínať. Aj sa stretli. Bohužiaľ, za veľmi smutných okolností.

Prečítajte si tiež: Organizátori protestov v Žiline: Je nám ľúto, že niektorí nič nepochopili

Túžba po hľadaní pravdy

„Pamätám si, keď Janko k nám do školy nastúpil. Mal desať a bolo to veľmi tiché a pokojné dieťa. Vždy usilovne pracoval, bol svedomitý a čestný. Už v tom veku, počas štúdia u nás, mal v sebe niečo, čo ho nútilo, aby pátral po veciach, aby išiel za ich podstatou. Zažili sme ho, ako dozrieval, dávali sme mu rady pred maturitou, odovzdávali sme mu maturitné vysvedčenie. A neskôr sme, prirodzene, sledovali jeho kariéru. To, ako počas nej v praxi realizuje to, čo sme ho učili a vkladali do neho – čestnosť a túžbu po hľadaní pravdy. Už keď bol naším študentom, mal to v sebe zakorenené tak, že sme sa my mohli učiť od neho,“ spomína si Slávka Sitarčíková.

Každému sa mohol pozrieť do očí

Podľa učiteliek bol však Janko skromným človekom. Nikdy vraj nestál o pozornosť. „Ale v tom svojom svete cti a pravdy si život riešil tak, aby sa vždy vedel a mohol ľuďom pozrieť do očí. Bolo pre nás cťou ho ako človeka poznať. Takto si ho všetci pamätáme,“ dodala riaditeľka.

Každý si v živote musí svoju cestu nájsť. U niektorých plynie život priamo, u iných sa kľukatí. Aj Ján Kuciak si musel tú svoju vysnívanú profesiu najskôr nájsť. A hľadal ju v úplne inej oblasti.