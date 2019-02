Primátor dostal právo rozhodovať o pol milióne

Peter Cibulka si myslí, že poslanci týmto krokom stratili nad rozpočtom kontrolu.

20. feb 2019 o 14:38 Michal Filek

ŽILINA. Poslanci minulý týždeň priznali primátorovi kompetenciu meniť schválený rozpočet až do výšky 5 % za rok a do výšky 500 000 eur medzi rozpočtovými programami.

Prečítajte si tiež: Fiabáne zásah do kompetencií nevidí

Pôvodný návrh, ktorý vypracoval viceprimátor Vladimír Randa, priznával dokonca primátorovi možnosť robiť zmeny rozpočtu v neobmedzenej výške. S tým väčšina poslancov nesúhlasila.

„Keď som ten návrh zbadal, skoro som spadol zo stoličky. Ak by prešiel, zastupiteľstvo by sa vzdalo svojej kompetencie s rozpočtom. Boli by sme ovce a ani by sme sem nemuseli chodiť,“ povedal Martin Kapitulík.

V mimoriadnych prípadoch

Poslanci však, podľa neho našťastie, určili rámce, v ktorých je možné dať primátorovi takéto kompetencie v záujem zefektívnenia činnosti mestského úradu.

„Ale musí to byť iba v mimoriadnych prípadoch. Napríklad, pokiaľ ide o operatívne podávanie žiadostí o eurofondy a podobne,“ dodal Kapitulík.

V článku ďalej nájdete: Názory poslancov

Aké právomoci mal v súvislosti s financiami predchádzajúci primátor Igor Choma

Aké pozmeňujúce návrhy boli ešte v hre

Lukáš Milan navrhol, aby kompetenciu primátorovi priznali na jeden kalendárny rok.