Historický počin? Žilina bude mať v základnej zostave iba odchovancov

Netradičné rozhodnutie vysvetlil šéf klubu Jozef Antošík.

20. feb 2019 o 10:50 Dominika Mariňáková

ŽILINA. Žilinský futbalový klub je známy svojou filozofiou, v rámci ktorej dostávajú v prvoligovom kádri šancu odchovanci Akadémie MŠK Žilina. Žlto-zelení sa rozhodli dať toto presvedčenie najavo ešte výraznejšie.

Na ich oficiálnom webe sa dnes objavila informácia, že na jeden z jarných duelov nastúpia šošoni výlučne len s vlastnými odchovancami.

Proti prúdu

"Zrejme budeme prvým slovenským klubom, a to nielen v aktuálnej sezóne, ktorý si to môže dovoliť. Týmto spôsobom by sme chceli prezentovať výsledky našej práce s mládežou, ktorej sa už dlhé roky strategicky venujeme," vyjadril sa pre klubový web majiteľ Jozef Antošík.

Žilinčania idú v tomto smere, takpovediac, proti prúdu. Fortunaligové tímy vsádzajú skôr na zahraničných hráčov. Napríklad Senica, najbližší súper futbalistov MŠK, odohral prvé jarné kolo výlučne s legionármi.

"Trend v slovenskom futbale je skôr opačný. Aj mužstvá, ktoré v minulosti stavali na odchovancoch, dnes radšej hrajú s viacerými legionármi. Kritériá financovania mládežníckeho futbalu, futbalovej infraštruktúry a financovanie športu ako takého, nemotivujú dlhodobú udržateľnosť futbalu zvýhodňovaním tých, ktorí ju napĺňajú starostlivosťou o výchovu detí a mládeže," povedal Jozef Antošík.

Pochopenie od fanúšikov i futbalovej verejnosti

Dodal, že slovenský futbal potrebuje nevyhnutne fungovať tak, aby hráči, ktorí strávia roky v mládežníckych výberoch, dostali priestor na adaptáciu medzi seniormi. V širšom kádri A-tímu MŠK Žilina je momentálne 19 hráčov, ktorí vyšli z Akadémie MŠK Žilina.

"Takýto systém práce je finančne náročný a okrem iného potrebuje aj pochopenie a podporu fanúšikov a futbalovej verejnosti. Jedenástka z „originálnych" šošonov bude prezentáciou výsledkov našej práce s mládežou, no zároveň dúfam, že bude impulzom na zamyslenie sa pre všetkých, ktorí ovplyvňujú procesy v slovenskom futbale," uzavrel šéf klubu.