V Makroteame si nič iné ako postup cez Levice nepripúšťajú

Do tímu pribudol pred play-off ďalší Brazílčan.

19. feb 2019 o 18:34 Tomáš Hládek

Prvý zápas medzi Pinerolou a Makroteamom sa skončil víťazstvom 5:2 pre bratislavský tím, ktorý vtedy musel doháňať dvojgolovú stratu po rýchlych góloch Luciana a Wellingtona. Pinerola pristúpila do zápasu posledného kola s plnou vážnosťou, pretože v prípade víťazstva by tím vedený Ladislavom Mikitom skončil na prvom mieste, vyhol by sa nepríjemnej Banskej Bystrici vo vyraďovacej fáze súťaže a vybojoval by si výhodu domáceho prostredia v rozhodujúcich zápasoch play-off o titul.

Domáci kormidelník zase v zápase sledoval aj určité taktické zámery pred blížiacim sa play-off, keď v prvej polovici oboch polčasov zasahoval do hry z brazílskych legionárov len André Luiz.

„Chceli sme vidieť rôzne kombinácie hráčov medzi sebou. Sedem hráčov sme točili v prvej polovici polčasov a ďalšiu sedmičku v druhej časti polčasov. Nie všetko bolo ideálne, čo je pre nás hlavný poznatok zápasu. Bol to zámer z našej strany vyskúšať si určité veci pred play-off,“ hovorí na margo taktického zámeru Dušan Dobšovič.

Do kádra pribudol Aderson a vrátil sa Papajčík

Pred predposledným kolom pribudol do mužstva Makroteamu piaty Brazílčan. Je ním 23-ročný Aderson Ricardo De Souza Filho, od ktorého v žilinskom mužstve očakávajú nielen kvantitatívne posilnenie mužstva.

„Sľubujeme si od neho zvýšenie hernej kvality mužstva. Zatiaľ sme ho mali možnosť vidieť v dvoch zápasoch, potrebuje nadobudnúť hernú prax v súčinnosti s ostatnými hráčmi. Potrebujeme, aby sa nám ho do play-off podarilo zapracovať do systému. Musí popracovať v defenzíve, pretože tam má určité rezervy. Samozrejme, to vyplýva z nášho systému bránenia a Aderson sa potrebuje do toho len dostať. Máme dva týždne čas na odstránenie nedostatkov,“ hovorí k novej akvizícii lodivod žilinského ŠK Makroteam.

Vo vyraďovacej fáze súťaže je veľmi dôležitá šírka kádra. Do žilinského celku sa vrátil v posledných zápasoch Vladimír Papajčík, ktorý môže byť ďalším dôležitým kvalitatívnym vstupom do kádra Žilinčanov.

„Šírka kádra je veľmi dôležitá pred play-off. Môžu prísť zranenia, karty alebo horšia forma. Aj dnes by zo traja hráči za normálnych okolností už nehrali, pretože výkon z ich strany nespĺňal potrebné parametre. Vlado Papajčík je určitá alternatíva do hry a uvidíme nakoľko bude použiteľný,“ hovorí Dobšovič.

Bronzová pozícia po základnej časti

Už pred posledným zápasom bolo jasné, že sa žlto-čierni z tretieho miesta nemajú kam posunúť. Po vyše päť mesiacov trvajúcej základnej časti vládne v žilinskom tábore s treťou priečkou spokojnosť.

„Musíme byť spokojní. V podstate bol to náš cieľ pohybovať sa okolo druhého-tretieho miesta, čo sa nám podarilo splniť. Až na výnimky sme odohrali v základnej časti slušné zápasy, nielen s tímami zo spodných priečok tabuľky, keď sme v stretnutiach s nimi nemali žiadne väčšie problémy. Vynikajúci výkon sme predviedli napríklad v Lučenci, takže si myslím, že umiestnenie po základnej časti súťaže je v poriadku,“ dodáva Dobšovič.

Vo vyraďovacej časti čaká na Žilinčanov šiesty “mančaft“ základnej časti z Levíc. Levičania vedia byť najmä na domácej palubovke veľmi nepríjemným súperom, keď dokázali proti Makroteamu uhrať v decembrovom stretnutí remízu 4:4.

„Do série proti Leviciam pôjdeme jednoznačne s cieľom postúpiť. Tu sa nemáme ani o niečom inom baviť. Levice ale budú ťažký súper najmä na ich domácej palubovke, kde vedia byť veľmi nepríjemným tímom. O tom vypovedá aj náš posledný zápas v Leviciach, keď sme u nich len remizovali. Máme vysoké ciele a nemôžeme sa pozerať na to, či sú našim súperom Levice, Bystrica, Trnava alebo iný tím z ligy. Každý zápas sa začína za stavu 0:0 a treba ísť do stretnutí s rešpektom a pokorou. Sme favoritom a chceme našu pozíciu potvrdiť,“ pokračuje zakladateľ ŠK Makroteam Žilina.

Nič iné ako semifinále

Práve na vnútornej sile kádra chce žilinský celok stavať v play-off.

„Naša najsilnejšia stránka spočíva v kolektíve. Verím, že jeden hráč dokáže zaskočiť za druhého. Káder sme sa snažili dostatočne stabilizovať, keďže je to proces už niekoľkých rokov. Na našom zložení mužstva pracujeme už dlhšiu dobu a nie je to len otázka tejto sezóny. Brazílske vstupy do kádra boli vždy robené citlivo, aby nemali nejaký negatívny dopad na tím. Myslím si, že práve toto by malo byť pozitívom, ktoré by nás malo krôčik za krôčikom posúvať ďalej. Za tie roky už niečo z futsalu ovládame a nič iné ako semifinále si nepripúšťame,“ zakončil Dušan Dobšovič.