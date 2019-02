Organizátori protestov v Žiline: Je nám ľúto, že niektorí vôbec nič nepochopili

Ide o symbolické zhromaždenie.

19. feb 2019 o 14:48 Michal Filek

Vo štvrtok 21. februára uplynie rok od vraždy novinára Ján Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Vyšetrenie zákernej vraždy žiadali organizátori protestov prakticky celý rok aj v Žiline. Skutočný objednávateľ vraždy stále nie je známy a problémy na Slovensku zostali. Aj preto mladí Žilinčania usporiadajú ďalší protest. Hovorili sme s organizátormi Michaelou Chrzovou, Kristínou Ďurišovou, Petrom Hurinekom, Marekom Huljakom, Marekom Richterom a Dominikom Hriníkom.

(zdroj: Za slušné Slovensko, Žilina)

Pripravujete pokračovanie protestov. Prečo ste sa tak rozhodli?

"Najradšej by sme, samozrejme, protesty už nerobili, ale vzhľadom na súčasnú situáciu nemôžeme konať inak.

Vládni polici a niektorí ľudia svojím konaním čoraz viac ukazujú, že udalosti minulého roka vôbec nepochopili. Nepochopili, o čom je slušné Slovensko. Tu by sa vlastne dali robiť protesty každý týždeň.

Dôvodov ísť von je veľmi veľa. Od kauzy rigoróznej práce Andreja Danka, cez manipulovanie vyšetrovania Jána a Martiny až po voľbu ústavných sudcov či pripravovanú voľbu prezidenta.

To je len špička ľadovca. Nové kauzy a problémy sa vynárajú neustále, no zodpovednosť nie je vyvodená takmer žiadna. Inú možnosť, než ísť do protestov, teda nemáme."

Prečo práve na výročie smrti Jána Kuciaka?

"Je to symbolické zhromaždenie na počesť 1. výročia smrti Jána a Martiny. Chceme si ich patrične uctiť a vyslať odkaz, že na nich nikdy nezabudneme. Každý protest je venovaný predovšetkým ich pamiatke.

Pravda sa umlčať nedá a my ich odkaz ponesieme ďalej. Ich smrť je vztýčeným ukazovákom pre nás všetkých.

Ak Slovensko nebudú reprezentovať dôstojní, čestní a morálni predstavitelia, tak naša krajina pôjde veľmi zlým smerom. Slušne sa na to snažíme poukazovať našimi zhromaždeniami, ktoré nie sú agresívne, ale pokojné.

V ľuďoch chceme vzbudiť nádej, že môžu žiť aj v inej – slušnej krajine.

Okrem toho je Žilina aj metropolou severu. Ján, Martina a ich rodina tieto ulice poznali a kráčali po nich. Jánovi rodičia sem dokonca chodili aj na zhromaždenia. Je našou povinnosťou si jeho pamiatku dôstojne uctiť."

Ako by ste zhodnotili predchádzajúce protesty? Ste spokojní s tým, čo sa vám podarilo dosiahnuť?