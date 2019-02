Záchranársky vrtuľník letel do Malej Fatry a na Veľkú Raču

Leteckí záchranári dnes ratovali v Malej Fatre skialpinistu a lyžiarku na Veľkej Rači.

17. feb 2019 o 19:29 Iveta Hažíková

OŠČADNICA. Posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) ATE zo Žiliny privolali dnes krátko predpoludním do Sedla Medziholie (Malá Fatra), kde sa nachádzal zranený slovenský skialpinista.

„Pádom vo voľnom teréne si spôsobil zranenie oboch dolných končatín v oblasti členkov. Lekára leteckých záchranárov vysadili z paluby k zranenému z opretia vrtuľníka. Po ošetrení muža v spolupráci s členmi Horskej záchrannej služby previezli k vrtuľníku, ktorý pristál neďaleko zraneného,“ informovala hovorkyňa VZZS Zuzana Hopjaková. Podľa jej slov štyridsaťšesťročného pacienta preložili na palubu a s podozrením na zlomeniny oboch členkov letecky previezli do Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého v Dolnom Kubíne.

Neskôr popoludní zasahovali pri lyžiarskom úraze. „Po neodkladnom vzlete zo svojej základne smeroval záchranársky vrtuľník do lyžiarskeho strediska Veľká Rača. Nachádzala sa tam zranená 38-ročná česká lyžiarka so zlomeninou predkolenia,“ povedala Hopjaková. Lekára vysadili do terénu pomocou palubného navijaka. Ten Češke na mieste zranenie ošetril, zafixoval a obidvoch následne opäť pomocou lanovej techniky z miesta evakuovali. „Počas medzipristátia ženu záchranári preložili na palubu a letecky transportovali do Kysuckej nemocnice v Čadci,“ dodala.