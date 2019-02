Najvyššia futsalová súťaž mala na programe posledné kolo

Súboje v play-off začínajú o dva týždne.

18. feb 2019 o 12:40 Tomáš Hládek

Wild Boys – MŠK Žilina futsal 8:2 (4:2)

Góly: 17. a 36. Štrbák, 19. a 40. Zdráhal M., 20. a 20. Zdráhal A., 33. Chamilla, 34. Gagić – 1. Ostrák, 7. Ďuratný. Rozhodovali Budáč a Bublávek, 70 divákov. ŽK: Kušnír, Vaktor – Gábor, Ševčík, Koleno, Ďuratný.

WILD BOYS: Kušnír (Muráň) – Štrbák, Szabo, Zdráhal A., Zdráhal M., Chamilla, Matejov, Böhmer, Javnický, Gajdács, Mikulišin, Gagić, Vaktor.

MŠK ŽILINA: Kavčák (Kotuláč) – Ostrák, Gábor, Ševčík, Koleno, Ďuratný, Moravec, Gavrilov, Šidlo, Ondrušek.

Predposledný tím tabuľky začal súboj v Bratislave priam ideálne. Už po 56 sekundách hry vysunul kolmicou Ostráka Ševčík a žilinská sedmička zakončila svoj brejk strelou pod brvno – 0:1. V siedmej minúte krásne vytancoval bratislavskú obranu Koleno, ktorého zakončenie domáci odvrátili pred Ďuratného a ten upratal loptu do brány - 0:2. To však bolo zo strany šošonov všetko. Wild Boys naštartoval v ceste za víťazstvom Štrbák, ktorý zakončil peknú kombináciu. V posledných dvoch minútach prvého dejstva sa Wild Boys presadili ešte trikrát, a tak sa šlo do šatní za stavu 4:2.

Domáci odrazili v druhej časti hry snahu hostí o zníženie. Naopak, Bratislavčania ešte pridali ďalšie štyri góly, keď sa presadili Chamilla, Bosniak Nikola Gagić, Štrbák a Martin Zdráhal. Žilinčania sa rozlúčili so základnou časťou prehrou o šesť gólov.

Marián Ondrúšek (MŠK Žilina futsal): „Do zápasu sme nastúpili s odhodlaním, pretože výhra s Wild Boys by nás posunula na šieste miesto a v play-off by sme sa stretli s mestským rivalom Makroteamom. To by bolo pre nás zaujímavý súper, čo sa týka aj cestovania a určite aj pre divákov. Zápas sa pre nás začal veľmi dobre, keď sme sa po góloch Ostráka a Ďuratného ujali vedenia. V závere polčasu v rozmedzí pár minút sme dostali góly a polčas bol 4:2. Do druhého polčasu sme nastúpili s úmyslom otočiť výsledok. V ofenzíve to bolo z našej strany celkom dobré, akurát sme opäť nepremieňali šance. V obrannej činnosti sme pôsobili chaoticky a ustráchane z čoho vyplynuli aj ďalšie góly. Piaty gól zlomil náš odpor. Výsledok zápasu je pre nás neuspokojivý a sme sklamaní.“

ŠK Makroteam Žilina – ŠK Pinerola Bratislava 0:8 (0:1)

Góly: 7. Victor Seiji, 22. a 30. Bruno Patterson, 26. Halás, 32. a 38. Štefaňák, 35. Kyjovský, 35. Harsa. Rozhodovali Belavý a Matula, 100 divákov. ŽK: Bruno Patterson (PINEROLA).

ŠK MAKROTEAM: Kováč (Košút) – Hudek, Krištofík, Baláž, Škulec, Wellington Torres, Lucian Ferreira, André Luiz, Everton Borges, Papajčík, Aderson Filho.

PINEROLA: Herko (34. Harsa) – Rick, Bruno Patterson, Mimi, Kozár, Victor Seiji, Kyjovský, Halás, Čeřovský, Štefaňák, Zaťovič.

Prvá veľká šanca zápasu prišla v tretej minúte, keď po nahrávke Hudeka strieľal vedľa v dobrej pozícii Škulec. Ten istý hráč onedlho spravil hrúbku pri rozohrávke, ale Filip Kováč výborným zákrokom udržal bezgólový stav. Pinerola následne prebrala opraty zápasu, no strely hostí mierili vedľa. V siedmej minúte veľmi zle vyriešil rozohrávku Baláž a proti dvojici hráčov Pineroly bol Kováč bezmocný – 0:1. V deviatej minúte hostia pekne zakombinovali, ale Bruno stroskotal na výborne chytajúcom Kováčovi. V úvodnom polčase diktovali hru hostia, ktorí boli aj strelecky aktívnejším celkom na palubovke. Domáci dobre bránili, avšak v útoku boli veľmi nepresní. V 14. minúte sa opäť blysol Kováč, ktorý výborným zákrokom na zemi vypichol loptu Victorovi. Dve minúty pred koncom Adersonova delovka tesne minula hosťujúcu bránu. Následný útok Bratislavčanov zastavila po strele Victora ľavá žrď. V záverečných sekundách prvého dejstva skúsili domáci hru bez brankára, avšak ovocie v podobe gólu hra v šestici nepriniesla.

Druhý polčas začala šanca Bruna, ktorého pokus Kováč vyrazil. V 22. minúte šli do brejku Hudek so Škulcom, no po nie úplne ideálnej Hudekovej prihrávke Škulec minul. Pinerola sa z následnej akcie dostala do brejku a loptu do prázdnej brány doťukol ex-Žilinčan Bruno Patterson – 0:2. Znížiť mohol Papajčík, ale jeho strely z otočky tesne minula bránu. V 25. minúty odkopával loptu z bránkovej čiary na roh Baláž. Z rohu vyšla hosťom nenápadná, ale veľmi pekná kombinácia, ktorú zakončil gólom Jozef Halás. Trinásť minút pred koncom nádherne vyzvŕtal obranu Makroteamu Čeřovský, avšak svoje zakončenie poslal len do Kováča. V polovici druhého dejstva vyšla hosťom ďalšia krásna kombinácia, ktorú zakončil druhým gólom v zápase Bruno Patterson – 0:4. O minútu skončila delovka Ricka na brvne. V 32. minúte sa ocitol pred Kováčom nikým nekrytý Štefaňák a bolo 0:5. O tri minúty sa uvoľnil na pravom krídle Kyjovský a strelou k vzdialenejšej tyči prekonal Kováča – 0:6. Domáci po oddychovom čase skúsili hru bez brankára a na druhej strane vymenil výborného Herka v bráne Harsa. Harsa sa po strele domácich ihneď dostal k lopte a strelou cez celé ihrisko sa presadil aj gólman Pineroly už po pár sekundách na palubovke – 0:7. Dve minúty pred koncom zavŕšil ďalšiu exhibičnú akciu Bratislavčanov Štefaňák. Makroteam aj za stavu 0:8 skúšal hru bez brankára za cieľom streliť aspoň gól. Strely Papajčíka a v tomto zápase neviditeľného Wellingtona vychytal Harsa. 24 sekúnd pred koncom vybehol vysoko hosťujúci gólman a pokus Evertona Borgesa skončil na tyčke bratislavskej brány. Makroteam tak v poslednom zápase základnej časti nestrelil ani gól a prehral vysoko 0:8.

Dušan Dobšovič (ŠK Makroteam): „Neviem, či sa dá niečo hodnotiť. Výsledok zápasu je nakoniec až príliš vysoký. Chceli sme hrať s Pinerolou otvorenú partiu, no na druhej strane chceli sme si vyskúšať niektoré veci a brali sme to ako prípravu na blížiace sa play-off. My už sme nemohli nič zmeniť na našom treťom mieste, a tak dostali aj tento týždeň šancu všetci trinásti hráči. Chceli sme chalanov vidieť v akcii a dopriať im hernú prax. Taktiež sme skúšali kombinácie hráčov ktorí spolu môžu hrať, a ktorí nemôžu. To bol náš hlavný zámer v tomto zápase s veľmi kvalitným súperom, ktorý nás dnes prekonal najmä v rýchlosti. Dnes sme jednoducho na Pinerolu nemali.“

Ostatné výsledky: Lučenec – Barabéri 7:1, Levice – Trnava 3:6, Levice mali voľno.

1. Pinerola 16 15 0 1 99:26 45

2. Lučenec 16 14 1 1 109:35 43

3. Makroteam 16 8 5 3 81:65 29

4. Wild Boys 16 9 1 6 63:39 28

5. Trnava 16 6 1 9 53:69 16

6. Levice 16 5 1 10 40:69 16

7. B. Bystrica 16 4 2 10 65:100 14

8. MŠK Žilina 16 3 4 9 45:75 13

9. Barabéri 16 0 1 15 25:102 1

*Trnave boli odpočítané tri body