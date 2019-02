Žilinčania vedenie v Nitre neudržali

Domáci rozhodli o svojom víťazstve v tretej tretine.

17. feb 2019 o 18:42 Tomáš Hládek

HK Nitra – MsHK Žilina 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Góly: 38. Buček (Bortňák), 41. Majdan (Buček, Slovák M.), 60. Bortňák – 17. Surovka (Hvila, Kučný). Rozhodovali Novák, Adamec – Orolin, Tvrdoň, 1993 divákov. Vylúčení: 7:5.

HK NITRA: Hanuljak – McCormack, Mezei, Morrison, Pupák, Versteeg, Rais, Šiška, Sloboda – Lantoši, Slovák M., Blackwater – Majdan, Kerbashian, Scheidl – Rapáč B., Bortňák, Buček – Hrušík, Čaládi, Fominykh.

MSHK ŽILINA: Fučík – Matejka, Kučný, Dubeň, Jankovič, Bagin, Piegl, Dlugoš – Huna Ru., Húževka, Jenčík – Beránek, Podešva, Hvila – Milý, Surovka, Rehák D. – Síkela, Ondruš, Hrazdíra.

Vlci sa mohli v Nitre ujať vedenia, keď sa vo veľkej šanci ocitol po pár minútach hry Hvila, no skúsený útočník domáceho gólmana Hanuljaka neprekonal. Domáci hrozili najmä strelami Slováka a Bučeka, ktoré si Fučík postrážil. V 16. minúte putoval na trestnú lavicu Čaládi. O 56 sekúnd Žilinčania využili presilovku, keď Hanuljaka prestrelil Filip Surovka – 0:1. Nitrania mohli vyrovnať, avšak Fučík predviedol dobré zákroky a vyrovnanie v prvom dejstve nepripustil.

Druhú tretinu začala presilovka Vlkov po vylúčení Lantošiho. Hostia však Hanuljaka príliš nezamestnali. Vlci mali ešte dve možnosti navýšenia skóre pri presilových hrách v druhej tretine, avšak ani jednu ponúknutú výhodu nevyužili. Domáci zaslúžene vyrovnali. Samuel Buček si urobil zo žilinských obrancov kužele a po peknej individuálnej akcii nedal strelou švihom Fučíkovi šancu – 1:1.

Corgoňom vyšiel vstup do poslednej časti hry. Už po 32 sekundách potrestal vylúčenie Húževku Majdan, ktorý využil výbornú Bučekovu nahrávku. Hra v tretej časti patrila prevažne domácim. V 49. minúte spravil hrúbku v rozohrávke Hvila, ale Kerbashian vo veľkej šanci minul žilinskú svätyňu. Tri minúty pred koncom trafil Scheidl hokejkou do tváre Dlugoša, no pokračovalo sa bez vylúčenia domáceho hráča. Následne pri buly v útočnom pásme dostal hokejkou do tváre od Bučeka aj Bagin a nitrianskeho hráča tentokrát už trest neminul. Pri presilovke odvolali hostia brankára a zatlačili Nitru v pásme. Kučný však katastrofálnou prihrávkou zmaril šance Vlkov na vyrovnanie, keď nahral rovno Bortňákovi a ten už nemal problém do prázdnej brány spečatiť výhru Nitry.