Škoda, že sme chalanov zo severu nepotešili víťazstvom, mrzelo Sluku

Žilinčanov nakopol inkasovaný gól.

17. feb 2019 o 7:50 Dominika Mariňáková

Na naštartovanie novej víťaznej série musia ešte počkať. Pod Dubňom sa v úvode jarnej časti zrodila remíza. Vzhľadom na priebeh duelu by jej azda najviac svedčal prívlastok spravodlivá. Uvedomovali si to aj žilinskí futbalisti.

„Trošku sme smutní, do druhej časti sezóny sme chceli vstúpiť víťazne. Čo sa týka výkonu, bolo to také kostrbaté, najmä prvý polčas. Po prestávke sme sa zobudili, začali sme lepšie hrať, vyhrávali sme viac súbojov, aj smerom dopredu to bolo lepšie,“ zhodnotil Branislav Sluka, ktorý proti Trnave odohral plnú porciu minút.

Nakopol ich inkasovaný gól

Žltozelení od 65. minúty prehrávali po góle Davida Depetrisa. „Ten gól nás nakopol,“ zamyslel sa po zápase Miroslav Káčer. „Po tom, ako sme ho dostali, sme začali lepšie hrať. Hrali sme rýchlejšie, tak, ako sme chceli hrať od začiatku. Musíme popracovať na tom, aby sme mali takýto aj vstup do zápasu. Potom to bude v poriadku.“

Mužstvu pomohla polčasová prestávka, počas ktorej si vypočulo pokyny trénera. „Vravel nám, aby sme hlavne hrali rýchlejšie a dávali viac centrov. Aby sme boli nebezpečnejší pred súperovou bránou. V prvom polčase sme síce mali nejaké pološance, ale to v takomto stretnutí nestačí,“ prezradil Káčer, ktorý tím viedol ako kapitán.

Prečítajte si tiež: Šošoni odštartovali jar remízou s majstrom

Zápas plný súbojov

V sobotu sa v Žiline hralo ostro, ako sa na prvý ligový duel po dvojmesačnej prestávke patrí. Hráči sa nevyhýbali stretom, čo vyústilo aj do piatich žltých kariet. Dve z nich videl Filip Kaša, ktorý v závere riadneho hracieho času odišiel pod sprchy predčasne.

„Boli agresívni, išli do súbojov. Všade dávali nohu, hrali agresívne,“ opísal Sluka nepríjemnú, no silnú stránku trnavského súpera.

Súboj zvádzali nielen futbalisti na trávniku, ale aj fankluby na severnej tribúne. Mladý obranca domácej skupine odkázal: „Som rád, že prišli. Škoda, že sme ich nepotešili víťazstvom, tá remíza mrzí o to viac. Ale neprehrali sme, získali sme bod. Takže netreba byť smutný a treba už riešiť ďalší zápas. Do Senice pôjdeme jednoznačne po víťazstvo. Chceme podať lepší výkon ako dnes.“

Cesta k výhram bude možno viesť aj cez isté zmeny, ktorými by šošoni svojich súperov mohli zaskočiť. „Snažíme sa niečo zmeniť v tréningu, ale chce to čas a každodenný dril. Myslím si, že postupom času príde niečo, čím prekvapíme. Naša hra je však dobrá. Len ju musíme zrýchliť a dávať góly,“ podotkol na záver Káčer.