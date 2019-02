Karatistka Hrnková v Dánsku siahala na medailu

Slovenská výprava dovedna získala šesť medailí.

16. feb 2019 o 10:48 Dominika Mariňáková

V dňoch 8. - 10. februára sa v dánskom Aalborgu uskutočnili 46. majstrovstvá Európy v karate dorastencov, juniorov a U21. Vo výbere slovenskej reprezentácie sa v konkurencii 1099 pretekárov z 51 krajín predstavili aj dve reprezentantky karate klubu AC UNIZA Žilina. Žltozelené farby na tomto podujatí hájili 21-kárky Hana Kuklová a Sarah Hrnková.

Prvý deň začal súbornými cvičeniami kata a pokračoval športovým zápasom kumite dorastencov. Ďalšie dni postupne patrili juniorom a vekovej kategórii do 21 rokov. Slovenská reprezentácia získala dovedna šesť medailí, dve mali strieborný a štyri bronzový lesk.

Von už v prvom kole

Žilinské želiezka v ohni nastúpili na svoju európsku púť v posledný deň majstrovstiev. A žreb k nim vôbec nebol milosrdný. Obom totiž hneď do prvého kola prisúdil súperky z dvoch najsilnejších krajín šampionátu, Ruska a Turecka. Bolo teda jasne, že to na severe vôbec nebude jednoduché.

Ako prvá štartovala Hana Kuklová. Tá svoju smolu z posledných veľkých turnajov ani napriek dobrému a bojovnému výkonu neprelomila a po prehre s Iuliiou Koniaevov z Ruska sa s turnajom musela rozlúčiť už v prvom kole.

Hana Kuklová. (zdroj: ARCHÍV J.N.)

Prekvapivá púť turnajom

Krátko po nej štartovala Sarah Hrnková, ktorá sa hneď v úvode postarala o senzáciu. Favorizovanú súperku Diker Nese Kiymet z Turecka zvalcovala v pomere 9:3 a postarala sa tak o jedno z najväčších prekvapení turnaja.

„Veľmi som sa na ten zápas tešila. Nevedela som, čo mám čakať, lebo som proti nej ešte nikdy nešla. Už keď som získala prvý bod, bol to super pocit, a potom som už len pokračovala,“ prezradila pre MY Žilinské noviny Hrnková.

Že nešlo o náhodu, dokázala v ďalších dueloch s Portugalčankou Arsenio Carolinovou a Chorvátkou Barac Marinovou. Zdolala ich v pomere 6:3 a 2:1. Predovšetkým skalp Chorvátky je o to cennejší, že Marinová je už šesťnásobnou medailistkou z juniorských ME a SP.

Sarah Hrnková. (zdroj: ARCHÍV J.N.)

V semifinále už na ňu čakala skúsená Anna Rodinova z Ruska, no a tá už bola nad jej sily. Víťazstvom 3:0 si zabezpečila postup do finále a Hrnkovú poslala do boja o bronz. Zápas o tretie miesto bol dlho remízový, ale v druhej polovici Poľka Sara Elwart slovenskej reprezentantke bodovo odskočila a po výsledku 7:1 sa tešila z bronzu.

„Sklamanie ani nebolo veľké. Súperka bola lepšia a ja som to vedela. Jedine zo seba som bola sklamaná, zistila som, koľko ešte na sebe musím pracovať,“ povedala Hrnková na margo neúspešného súboja o medailu. „Mala by som aj zmeniť svoje zmýšľanie, lebo oproti súperkám, s ktorými som prehrala, som bola menej mentálne vyspelá. Bolo tam cítiť menej skúseností.“

Štvrtá v prvej štvorke

„V každom prípade však treba dodať, že Hrnkovej semifinálová účasť a následné štvrté miesto, je jedným z najväčších úspechov žilinského karate a po boku Evy Novákovej (MS juniorov 2011 - Malajzia), Mareka Pončku (ME juniorov 2016 - Cyprus) a Juraja Tabaka (ME a MS - Turecko, Taliansko, Čierna Hora) sa stala štvrtou Žilinčankou v top 4 takéhoto turnaja.

K výsledku srdečne gratulujeme a veríme, že nepotrvá dlho a majstrovstvá Európy či sveta budú mať pre Žilinu po prvýkrát aj medailový lesk,“ uviedol tréner Ján Novosad.