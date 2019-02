Červený kríž v Žiline vznikol v roku 1919 a sídlil aj v budove meštianskej školy

Červený kríž v Žiline vznikol v roku 1919 a pôsobil na mnohých miestach. V súčasnosti sídli v budove na Moyzesovej ulici 38.

16. feb 2019 o 9:23 Alexandra Janigová, PETER ŠTANSKÝ

ŽILINA. Keď sa v roku 1859 mladý Švajčiar Henry Dunant rozhodol zorganizovať prvých dobrovoľníkov na pomoc raneným vojakom v bitke pri talianskom Solferine, ešte netušil, že kladie základ najväčšej humanitárnej organizácie na svete. Červený kríž ako medzinárodná pomocná dobrovoľnícka organizácia zdravotníckej služby bola založená v roku 1863 v Ženeve.

Pomáhali ľuďom, ktorým zničili domy

V Uhorsku do roku 1918 existovala Uhorská spoločnosť Červeného kríža. V Žiline existoval Červený kríž pred rokom 1886, v tomto roku pomáhal Žilinčanom, ktorých domy poškodil veľký požiar. Od roku 1919 existoval Československý Červený kríž. Jeho zakladateľkou bola doktorka Alica Masaryková. Na jeho čele bol Hlavný stan, na Slovensku existovala divízia so sídlom v Martine a v Bratislave. Najmä v mestách boli miestne organizácie.

V roku 1928 mala divízia celkove 80 okresov, kde bolo 127 spolkov, medzi nimi i v Žiline. Červený kríž v Žiline vznikol v roku 1919. V tomto roku bol anglickou misiou Červeného kríža pod vedením lady Muriel Paget zakúpený kaštieľ v Bytčici a zriadená detská ozdravovňa pod názvom Klinika pre deti Žilina, ktorá sídlila v prístavbe kaštieľa a slávnostne ju otvorili 25. 2. 1921 o 14. hodine.

Usporiadala zbierky pre deti

Muriel Pagetová sa počas 1. svetovej vojny spoznala na Sibíri s prezidentom Masarykom, ktorého týždeň sprevádzala na jeho cestách a od tej doby sa začala zaujímať o Čechoslovákov.

Muriel Pagetová (zdroj: ARCHÍV PETER ŠTANSKÝ)

Vo februári 1919 prišla do Československa a keď sa dozvedela o zúboženom stave detí, začala im pomáhať. Usporiadala v Anglicku nielen zbierky oblečenia, ale aj jeho šitia pre československé deti. Taktiež získala rôzne fondy na svoju prácu a už v marci 1919 prišla so svojou misiou na Slovensko. V roku 1920 Muriel Pagetová sústredila svoju činnosť v okolí Čadce a Žiliny, pričom sa trvalo zapísala do histórie otvorením detskej nemocnice v Bytčici.