Bez prehry mieria za majstrovským titulom

Žilinčanky sa netaja ambíciou vyhrať futsalovú ligu.

15. feb 2019 o 13:00 Dominika Mariňáková, Ladislav Németh

Uplynulú nedeľu 10. februára sa v Žiline odohral jeden zápas Ženskej futsalovej ligy, v ktorom líder tabuľky ŠK Makroteam hostil ambiciózne družstvo Kanianky. Žilinčanky potvrdili úlohu favorita a výrazným víťazstvom po skvelom výkone si upevnili pozíciu na čele tabuľky, kde majú aktuálne náskok osem bodov.

ŠK Makroteam Žilina – TNF MIA SAN MIA Kanianka 8:3 (3:0)

Góly: Valová 2, Kucharčíková 2, Jančová, Sluková, Randová, Škorvánková – Hološková, Hučková, Kozlová.

Zostava ŠK Makroteam: Červíková,Valová, Sluková, Škorvánková, Jančová, Tomčíková, Kucharčíková, Žitňáková, Randová, Pagáčová.

Futsalistky lídra tabuľky nenechali v zápase s nebezpečnou Kaniankou nič na náhodu a od začiatku si vytvorili veľký tlak. Už v 3. minúte ušla Valová a získala potrebné vedenie.

Prečítajte si tiež: VIDEO: Juraj Mráz vymietol pavučinu v bráne Martina

Hralo sa vo vysokom tempe, tlak Žiliny sa stupňoval. V rozpätí dvoch minút už bolo o tri góly, keď v 10. minúte Škorvánková pridala druhý gól a vzápätí Kucharčíková tretí. Tak skončil aj polčas.

Po prestávke Hološková znížila a zdalo sa, že súperky chcú niečo urobiť s nepriaznivým stavom. Kucharčíková však vzápätí dala štvrtý gól a to bol signál k náporu v štýle tsunami. V rozpätí štyroch minút padlo šesť gólov a duel skončil zaujímavým výsledkom 8:3.

Ligový triumf ako darček

Na čele tabuľky má Makroteam Žilina už osembodový náskok a veľmi reálne šance pomýšľať na najvyššie umiestnenie. Dohoda medzi manažérom ženských futbalistiek Lacom Némethom a šéfom futsalového klubu ŠK Makroteam Žilina Dušanom Dobšovičom, ktorá vyústila v štart Žilinčaniek vo futsalovej lige pod hlavičkou Makroteamu, sa tak ukazuje ako vydarená.

"Dievčatá hrajú vo Futsalke neuveriteľne dobre. Vedú tabuľku s osembodovým náskokom a netaja sa úmyslami získať v tejto súťaži titul majsteriek. Či sa im to podarí, sa rozhodne na pôde Žiliny v nedeľu 24. februára, keď sa tu hrá posledný turnaj Ženskej futsalovej ligy. Bol by to skvelý darček k narodeninám," hovorí Laco Németh, ktorý štyri dni pred posledným kolom oslávi 64. narodeniny.

Dejiskom finálového turnaja by mala byť Športová hala na Rosinkách. Po turnaji sa uskutoční slávnostné vyhodnotenie ligy.

Aktuálna tabuľka

1. Makroteam Žilina 8 5 3 0 35:14 18

2. Grizzly Košice 6 3 1 2 17:13 10

3. Ekoprim Prešov 6 3 1 2 17:14 10

4. SLC B. Bystrica 5 2 2 1 24:10 8

5. TNF Kanianka 8 2 1 5 24:36 7

6. Dukla B. Bystrica 5 0 0 5 7:37 0