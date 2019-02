DMS prichádza s „Prepáčte TOUR 2019“ do Žiliny

Už 18. apríla pokrstí DMS svoj najnovší album Prepáčte aj v Žiline.

15. feb 2019 o 8:28

ŽILINA. Fanúšikov slovenského hip-hopu čakajú v žilinskom Event House exkluzívne rozhovory, autogramiáda, koncerty zvučných mien ako Strapo či Nerieš a afterpárty s Dj-om Metys a HAARP.

DMS pokračuje v krste svojho najnovšieho albumu. Už 18. apríla príde s Prepáčte TOUR aj do žilinského Event House a niesť sa bude pod názvom projektu RaPresent. 10 hodinový projekt prepojí umenie s hip-hopom a pod jednou strechou prinesie okrem samotného krstu talkshow s hudobníkmi, koncerty pozvaných interpretov zo scény slovenského rapu a afterpárty s kvalitnými Dj-mi.

Prepáčte TOUR v Žiline uvedie Osťo so svojou úspešnou Hip Hop Reality Talkshow, v ktorej vyspovedá chalanov z DMS. Čakajú ich vtipné rubriky, ale aj zaujímavé situácie, do ktorých ich Osťo určite dostane ako všetkých svojich hostí. Fanúšikovia budú mať možnosť spýtať sa Separa, Dame a Smarta akúkoľvek otázku, spraviť si fotku alebo si dať podpísať CD do zbierky. Všetky rozhovory na mieste budú exkluzívne, pretože nebudú zachytené na žiadny videozáznam. Súčasťou Osťovej talkshow bude tiež súťaž o tenisky.

Hlavným bodom TOUR bude krst spoločného albumu chalanov z DMS s názvom Prepáčte, ktorý vydali ešte v závere uplynulého roka. Album ako jediný v roku 2018 získal platinovú platňu ešte v predpredaji a v médiách bol označený dokonca ako najlepší slovenský hudobný projekt 2018. Krst doplnia koncerty zvučných mien slovenského hip-hopu ako Strapo, Dj Spinhandz a chalanov z Nerieš.

Hip-hopový projekt uzavrie afterpáty s kvalitnými menami Dj-skej scény. Svoje sety budú hrať až do 5:00 hod. rána HAARP známy z TKX a Dj Metys. Okrem dobrej hudby bude súčasťou virtuálny stage doplnený o kulisy.

Zažiť Prepáčte TOUR 2019 v Žiline môžeš už 18. apríla v dizajnovom priestore Event House. Uži si koncerty tých najväčších mien slovenskej hip-hopovej scény alebo si vychutnaj až 10 hodín hip-hopu bez prestávky a zúčastni sa aj jedinečnej Osťovej talkshow. Počet zúčastnených je limitovaný!

Vstupenky v štyroch variantoch zakúpiš na ticketportal.sk. Viac informácií nájdeš na Facebook evente.

Prepáčte TOUR 2019 prináša do Žiliny industriálny priestor Event House Žilina a Apollo Events v spolupráci s hlavným partnerom SpicyBrown – Špecialisti na eventy.