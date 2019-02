Marosz: Myslím, že zhotoviteľ z tunela Višňové vytlčie čo najviac a odíde

Poslanec NR SR, Žilinčan Ján Marosz sa intenzívne venuje problémom dopravy. V poslednom období často komunikuje aj o katastrofálnej situácii pri výstavbe tunela Višňové. Hovorili sme s ním aj o ďalších možných scenároch vývoja.

Už dlhšiu dobu sa venujete doprave, špeciálne aj výstavbe tunela Višňové. Aká je momentálne situácia na stavbe?

"Momentálne je situácia pomerne neprehľadná, ale určite z pohľadu vodičov zlá. Dodávateľ je v sporovom konaní s NDS (Národnou diaľničnou spoločnosťou), kde sa snaží dodatočne získať cca 100 miliónov eur prostriedkov za realizované práce. Keďže si subdodávatelia uplatňujú svoje nároky, nedokáže pokračovať v pôvodnom tempe na dostavbe tunela. Firma Salini má „zámok na ústach“, vyplývajúci zo zmluvy s NDS, z informácií, ktoré mám, ale viem, že aj zo strany štátu dochádzalo a dochádza k závažným manažérskym zlyhaniam."

Je možné, že vláda odvolá zhotoviteľa a bude obstarávať nového?

"Tento scenár je podľa mňa najpravdepodobnejší – mám informácie, že sa NDS pripravuje na novú súťaž. Je to jeden z dvoch „zlých“ scenárov. Prvý hovorí o tom, že súčasný dodávateľ bude pokračovať ďalej a dohodne sa s NDS. Rizikom tejto možnosti je, že konzorcium by aj tak nebolo schopné stavbu dokončiť a o pár mesiacov by si pýtalo ďalšie peniaze.

Myslím si to preto, lebo teraz majú za sebou iba 40 % stavby a sekeru 100 miliónov eur. Dá sa preto očakávať, že ak by mali dokončiť zvyšných 60 % tunela, peniaze by im tak či onak chýbali. Celá stavba by tak stála namiesto 409 miliónov viac ako pol miliardy. Termín zhotovenia mal byť už tento rok, pri tomto scenári to odhadujem na rok 2022, ak by nedošlo k ďalším komplikáciám.

Druhý scenár – vysúťaženie nového dodávateľa – znamená, že by muselo dôjsť k tzv. pasportizácii – vyhodnocovaniu stavby, čo je dokončené a čo ešte ostáva. Následne by NDS vyhlásila súťaž na nového dodávateľa.

Ak by s novým zhotoviteľom aj podpísali zmluvu ešte tento rok, stavba by mohla byť dokončená najskôr v roku 2023. Veľkou obavou je, že sa konzorcium Dúha – Salini obráti na súd a stačí vydanie predbežného opatrenia súdu, po ktorom by sa na stavbe nemohlo robiť až do vyriešenia sporu. A vieme, ako súdy na Slovensku fungujú. Samozrejme, výrazne by sa predražila cena celého diela.

Máme informácie, že diaľničiari predpokladajú, že dokončenie bude stáť 460 mil. € – čo je viac ako pôvodne vysúťažená suma za celé dielo.