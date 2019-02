Vlci prišli o víťazstvo opäť v záverečných sekundách

Góly Žiliny zaznamenali Podešva a Beránek.

13. feb 2019 o 21:00 Tomáš Hládek

Dukla Trenčín – MsHK Žilina 3:2 pp (0:1, 1:1, 1:0 – 1:0)

Góly: 39. Sojčík (Bokroš), 60. Radivojevič (Sojčík), 65. Bartovič - 3. Podešva (Beránek, Dubeň), 35. Beránek (Surovka, Matejka). Rozhodovali Novák, Rencz – Šefčík, Kis-Király, 2042 divákov. Vylúčení: 5:5.

TRENČÍN: Valent – Starosta, Rýgl, Frühauf, Cebák, Gula, Bohunický, Bokroš – Radivojevič, Ölvecký, Sojčík – M. Hecl, Sádecký, Bartovič – Mikula, Radjenovic, T. Varga – D. Hudec, Dlouhý R., Švec J. – Hlinka M.

ŽILINA: Fučík – Matejka, Kučný, Dubeň, Jankovič, Turian, Piegl, Bagin, M. Hudec – Ru. Huna, Húževka, Jenčík – Beránek, Podešva, Hvila – Milý, Surovka, D. Rehák – Síkela, Ondruš, Coma.

Po reprezentačnej prestávke cestovali Vlci do Trenčína. Súboj sa pre hostí začal priam ideálne. Beránek našiel prihrávkou zľava osamoteného Podešvu pred gólmanom, český center šikovným spôsobom zakončil a poslal Žilinu do vedenia – 0:1. Dukla pohrozila v presilovke pri vylúčení Matejku, no Fučík viacero striel kryl. V 13. minúte najskôr zakončil prečíslenie hostí strelou do brankára Rehák a v tej istej minúte vyriešil rovnakú situáciu rovnako Síkela. Následne hostia vyprodukovali hrubú chybu v rozohrávke, no Bartovič delovkou minul Fučíkovu bránu.

Úvod druhej tretiny neprinášal oku lahodiaci hokej a šancí na oboch stranách bolo pomenej. Žilinčania hrali aj presilovku, no v tej príliš Valenta hosťujúci strelci nezamestnali. Vyrovnané mohlo byť po polovici zápasu, ale Bartovič výbornú Rýglovu prihrávku v gól nepremenil. Následne sa ocitol vo veľkej šanci aj Sojčík, avšak ani ten recept na Fučíka nenašiel. Vlci navýšili svoje vedenie navýšili v presilovke. Surovka našiel prihrávkou Beránka a ten navýšil vedenie Žiliny. Vojakom sa podarilo znížiť v závere druhého dejstva, keď Bokrošove nahodenie tečoval Sojčík – 1:2.

Tretia tretina sa niesla v snahe Dukly vyrovnať, no domácim vo finálnej fáze chýbal pokoj na hokejkách. Minútu pred koncom putoval na trestnú lavicu Hvila za seknutie. Radivojevičovi najskôr hostia jeho pokusy zblokovali, ale jeho ďalší pokus už skončil v sieti Fučíka a Žilinčania opäť prišli v závere o tesné vedenie. V predĺžení mali vojaci dvojminútovú presilovku, ktorú ale nevyužili. V závere predĺženia si hosťujúci obrancovia neustrážili Bartoviča a skúsený útočník rozhodol o výhre Dukly. Žilinčania sa musia uspokojiť len s bodom.