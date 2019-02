Do areálu Kie často zablúdi divá zver, poľovníci majú zviazané ruky

Do areálu závodu Kia niekedy zablúdi aj divá zver. Aj poľovníci majú v tomto smere však zviazané ruky.

13. feb 2019 o 9:25 Alexandra Janigová

Srnka sa zatúlala aj do areálu Kie. (Zdroj: Ilustračné - TASR)

TEPLIČKA NAD VÁHOM. Do redakcie nám zavolal znepokojený čitateľ s tým, že už niekoľko dní pozoruje srnku za plotom areálu závodu Kia. „S dcérou denne tade chodíme a nezdá sa nám, že je srnka v poriadku. Nevedeli sme, koho už máme osloviť. Nie som odborník na zver, ale príde mi, že srnka dosť chradne,“ opísal situáciu pán Tibor.

Miesto, kde mala srnka byť, opísal ako cestu do Tepličky nad Váhom. My sme hneď po telefonáte oslovili závod Kia s tým, či o predmetnej srnke niečo vedia.

„Spomínanú vysokú zver sme v areáli nášho závodu pozorovali už skôr. Túlala sa po areáli, očividne nebola schopná sa vrátiť do voľnej prírody pôvodnou cestou. Postupovali sme klasickým spôsobom a kontaktovali sme poľovnícke združenie v Tepličke nad Váhom a ochranárov – Správu Národného parku Malá Fatra.