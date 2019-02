Dominik Ostrák: Do zápasov pôjdeme jeden za druhého

Vedenie klubu mrzí prístup niektorých hráčov.

12. feb 2019 o 13:20 Tomáš Hládek

Hráči MŠK Žilina futsal majú za sebou posledný zápas na domácej pôde v základnej časti futsalovej Varta ligy. Žilinčania chceli Leviciam vrátiť tesnú prehru z prvého zápasu, čo sa domácim po dobrom výkone podarilo.

„Počas dnešného zápasu sme sa trápili v koncovke. Vypracovali sme si veľa šancí, ale nedokázali sme ich premieňať. Práve premieňanie šancí nás trápi počas celej doterajšej sezóny a na to často doplácame. Herne je vidno od zápasu k zápasu zlepšenie, ale našu efektivitu v zakončení budeme musieť zlepšiť aj vzhľadom na blížiace sa play-off. Dnešný zápas sme mali plne pod kontrolou a mohli sme vyhrať aj väčším rozdielom, keby sme naše vypracované šance premieňali,“ hovorí k zápasu Dominik Ostrák, ktorý mal hneď v úvode veľkú šancu.

Opäť tá koncovka

Prečítajte si tiež: Futsalisti zaznamenali trojbodový víkend

Aj v tomto zápase trápilo zverencov Mariána Ondrúšeka to, čo počas celej sezóny – koncovka. Navyše, Levičania prekonali Kavčáka hneď z prvej strely na domácu bránu.

„Vedeli sme, že sme mohli v úvode vyhrávať o tri góly. Súper nám dal prakticky z prvej akcie gól. Takéto situácie sú veľmi náročné najmä na psychiku hráčov. Povedali sme si počas prestávky, že nemôžeme dávať hlavy dole. Na lopte sme boli lepší a dominantnejší a museli sme sa tlačiť stále dopredu. Konečne sa nám podarilo streliť aj takýto šťastný gól. Taký je šport. Sme veľmi radi za tri body,“ dodáva žilinský ľavák.

Šošonov čaká o týždeň posledný zápas základnej časti, keď nastúpia na pôde Wild Boys. Domácim prakticky už o nič nepôjde, keďže zo štvrtého miesta v tabuľke sa už nepohnú.

„Do každého zápasu chceme ísť s tým, že chceme vyhrať. Wild Boys sú momentálne na štvrtej priečke, majú kvalitných hráčov. Verím, že keď sa kvalitne pripravíme na tento súboj, môžeme uhrať slušný výsledok,“ nádeja sa Ostrák.

Do play-off pôjdu Žilinčania v roli outsidera.

„Naša najsilnejšia stránka je naša bojovnosť. Sme nováčik, nemáme ešte možno zvládnuté a natrénované také veci, ktoré majú na halovkách skúsenejšie celky v súťaži. Pôjdeme od zápasu k zápasu. Budeme však bojovať a pôjdeme do toho jeden za druhého,“ zakončila žilinská sedmička.

Veľa tesných prehier

MŠK vstupoval do najvyššej súťaže so skromnými ambíciami.

„Prvoradý náš cieľ ako nováčika v súťaži bola záchrana. To sa nám splniť poradilo už v predstihu. S naším umiestnením po základnej časti, ktorá ešte však neskončila a treba si dať pozor aj na posledné kolo, keďže sa tabuľke ešte môže premiešať, nie sme spokojní. Hrali sme veľmi veľa zápasov, ktoré sme mali dobre rozohrané a mali sme v nich výraznú prevahu v gólových šanciach. Tieto zápasy sme nedokázali pretaviť do zisku väčšieho počtu bodov, čo nás mrzí. Nedá sa ani menovať konkrétny duel, pretože by som musel prejsť polovičku základnej časti,“ hovorí športový riaditeľ futsalistov MŠK Dušan Štaffen.

Tesné prehry a nepremenené šance vedia zamávať s pohodou akéhokoľvek, aj skúsenejšieho celku. Inak to nebolo ani v prípade hráčov Žiliny.

„Som veľmi rád, že sme to dnes zlomili. Trápili sme sa opäť s vlastnou koncovkou a naozaj nás to frustruje. Na chalanoch vidno snahu a bojovnosť, no nevieme to premeniť a to sa potom podpisuje na psychike celého mužstva,“ dodáva na margo stavu tímu Štaffen.

Stavajú na Slovákoch a odchovancoch

V kádri MŠK nenájdete Brazílčanov. Cestou zahraničných hráčov sa Šošoni momentálne uberať nechcú.

„Vidíme celkovo na pohyboch v kádroch extraligistov príchody cudzincov. Na tieto transfery sa treba pozerať z dvoch rovín. Jednou je skvalitňovanie súťaže ako takej a posilňovanie družstiev a druhou úbytok času pre slovenských hráčov, čo sa viditeľne podpisuje a podpíše sa v blízkej budúcnosti na reprezentácii. Náš klub momentálne nezvažuje vydanie sa na cestu zahraničných hráčov. Neberieme to však ako definitívu a nehovoríme, že to nikdy nemôže nastať. Môže sa stať, že aj my budeme nútení reagovať na to, že dnes má polovica družstiev veľký počet Brazílčanov v kádri, ktorí tvoria až polovicu zostavy. Boli by sme však radi, keby sme dokázali hrať najvyššiu súťaž s našimi odchovancami, prípadne inými slovenskými hráčmi. Myslím si, že herne sa nám to darí a tabuľka trochu klame,“ pokračuje športový riaditeľ Žilinčanov.

Prečítajte si tiež: Šošoni sa chcú pobiť o pohárovú Európu

Futsalistov MŠK čaká v play-off pravdepodobne jeden z dvojice Pinerola – Lučenec.

„Naša najsilnejšia stránka je, že nemáme čo stratiť. Primárny cieľ sme splnili a od toho sa môžeme odraziť. Stále však ešte čakáme na súpera. Nemáme vlastný osud v našich rukách a dá sa povedať, že vyberať si nás budú súperi. Pokiaľ všetko dopadne podľa papierových predpokladov, tak sa nevyhneme jednému z dvojice Pinerola – Lučenec. Netreba si nič nahovárať a treba si povedať, že šance na postup sú takmer nulové. To však vôbec neznamená, že predáme našu kožu lacno a najmä, chceme sa pobiť o dobré výsledky. Sme MŠK Žilina a v žiadnom prípade nechceme našej značke spraviť hanbu. Na play-off sa pripravíme zodpovedne. Naozaj budeme radi, ak chlapci predvedú také výkony, aké predvádzajú v posledných ligových stretnutiach,“ hovorí Štaffen.

Vedenie tímu mrzí prístup niektorých hráčov

Aj v zápase proti Leviciam sa museli Žilinčania vysporiadať s nízkym počtom hráčov, keď do poľa bolo pripravených len sedem hráčov. Navyše, Gavrilov do zápasu ani nezasiahol.

„Bohužiaľ, stav nášho kádra je taký, aký je. S tým nevieme na počkanie nič urobiť. Problémy s kádrom sú na dlhší rozbor. Chlapci nemajú stanovené priority tak, ako by sme chceli. Je dosť ubíjajúce, keď vedenie chce viac ako niektorí hráči. Prístup niektorých hráčov nás mrzí,“ opisuje situáciu s kádrom Štaffen.