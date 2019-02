Zamestnanci v doprave a budúcnosť

Sme súčasťou rýchlo sa meniaceho sveta, uprostred zmien, ktorým sa musíme prispôsobovať v súkromnom i v pracovnom živote. Včasná identifikácia trendov nám môže pomôcť pripraviť sa na budúcnosť. Takýto cieľ sleduje aj projekt SKILLFUL, zameraný na zamestnancov dopravy v budúcnosti, ktorý implementuje Žilinská univerzita od augusta 2017.

12. feb 2019 o 8:53 Ing. Veronika Mešková, doc. Ing. Dana Sitányiová, PhD.

ŽILINA. V úvodnej fáze projektu sa medzinárodné vedecké konzorcium zameralo najmä na zodpovedanie otázky “Aké vedomosti, schopnosti a zručnosti by mali mať zamestnanci v doprave v budúcnosti?” Vedci identifikovali významné trendy a problémy, ktoré ovplyvnia našu budúcnosť v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte. Mnohé z nich sa týkajú i dopravy. Napríklad elektrifikácia, klimatické zmeny, digitalizácia, automatizované riadenie a tiež ekologizácia všetkých druhov dopravy. Povolanie vodiča rôznych dopravných prostriedkov bude ovplyvnené asi najviac.

Prečítajte si tiež: Aj študentské rádio vás vie posunúť ďalej, myslia si moderátori

Je veľmi pravdepodobné, že táto profesia v budúcnosti úplne zmizne. Naopak vzniknú nové profesie, napríklad operátori dronov alebo manažéri kontrolujúci na diaľku vozidlá zabezpečujúce logistiku tovarov. Experti poukázali ďalej na zvýšenú potrebu IT špecialistov, ktorí budú vytvárať špecifické softvéry pre dopravu, dátových špecialistov schopných analyzovať a interpretovať veľké množstvá dát. Už teraz na Slovensku v oblasti IT chýba okolo 10 000 odborníkov. V oblasti materiálov hovoria trendy v prospech tzv. self-healing materials (samoobnovujúcich sa materiálov) používaných napr. pri povrchových úpravách dopravných prostriedkov. Tzv. rozšírená realita (Poznámka: Rozšírená realita je priamy alebo nepriamy pohľad na fyzicky skutočné prostredie, ktorého časti sú v digitálnej, väčšinou textovej alebo obrazovej forme obohatené o dodatočné informácie relevantné k objektu, na ktoré sa človek pozerá.) bude napomáhať pri znižovaní počtu dopravných nehôd tým, že umožní kombinovať reálnu a virtuálnu infraštruktúru.

Nové formy vzdelávania nám pomôžu pripraviť sa na budúcnosť. Vzdelávanie podľa odborníkov stojí pred viacerými výzvami. V rámci projektu partneri analyzovali súčasné vzdelávanie v oblasti dopravy v Európe a poukázali na nezrovnalosti medzi dopytom a reálnou ponukou odborníkov, ktoré ponúkajú rôzne typy vzdelávacích inštitúcií. Napríklad Slovensko v oblasti železničnej dopravy patrí do skupiny krajín, ktoré ponúkajú len málo univerzitných študijných programov. Chýbajú aj učňovské programy a celoživotné vzdelávanie. Požiadavky zamestnávateľov na vedomosti a zručnosti zamestnancov nezodpovedajú náplni študijných programov. Chýba dialóg medzi poskytovateľmi vzdelávania a dopravnými spoločnosťami.

Nové vzdelávacie schémy by sa mali sústreďovať nielen na odovzdávanie samotných vedomostí, ale u študentov budovať aj zručnosti potrebné pre uplatnenie sa na trhu práce. Projekt SKILLFUL identifikoval vhodné tréningové nástroje a metódy, ktoré využívajú kombináciu nových technológií a tradičných edukačných metód. Medzi také patria e-learning, virtuálna/rozšírená realita, herné prostredie, individuálny tréning (napr. coaching vedúcich pracovníkov), tzv. blended learning (označenie pre kombinovanú výuku, ktorá v sebe zahŕňa kombináciu štandardnej prezenčnej výuky s e-learningom), mentorský vzdelávací program vedený človekom na rovnakej úrovni v pracovnej hierarchii ako je školený pracovník.

Zmenám podlieha aj rola učiteľa. Prestáva byť nositeľom a „odovzdávačom“ vedomostí a stáva sa skôr učiacim sa partnerom, disponujúcim novými vzdelávacími nástrojmi a technológiami. Na druhej strane učiaci sa je v centre procesu vzdelávania. Je aktívny, čím získava autentickú skúsenosť. To vedie k jeho zvýšenej motivácii, záujmu, samostatnosti a v neposlednom rade aj ku kritickému mysleniu.

Hlavným cieľom projektu bolo navrhnúť nové tréningové/vzdelávacie moduly pre rôzne oblasti dopravy. Vybrané moduly boli otestované v praxi na rôznorodých európskych vzdelávacích inštitúciách vrátane Žilinskej univerzity. Prebiehali ako interdisciplinárne kurzy, semináre pre mladých vedcov, schémy celoživotného vzdelávania, tréningové schémy pre operátorov dopravy. Do konca projektu, v októbri 2019 by malo byť otestovaných celkovo 16 pilotných vzdelávacích modulov.

Vyhlásenie Tento príspevok vznikol v rámci riešenia projektu: H2020-MG-2016-SingleStage-INEA – GA no. 723989 Skills and competences development of future transportation professionals at all levels - SKILLFUL.