Futsalisti zaznamenali trojbodový víkend

Oba žilinské celky v predposlednom kole zvíťazili.

11. feb 2019 o 15:18 Tomáš Hládek

MŠK Žilina – Futsal team Levice 4:2 (1:1)

Góly: 18. Ďuratný, 24. Koleno, 29. Ševčík, 31. Moravec – 2. Gabaš, 26. Švec. Rozhodovali Peško a Kopec, 50 divákov. ŽK: Ostrák – Bačík.

MŠK ŽILINA: Kavčák (Kotuláč) – Ostrák, Gábor, Koleno, Ďuratný, Moravec, Gavrilov, Ševčík.

LEVICE: Kollár (20. Pecho) – Švec, Adami, Krén M., Rakica, Chudý, Krén A., Gabaš, Bačík, Budovec, Krivočenko.

MŠK sa mohlo ujať vedenia hneď v úvode, no Ostrák a Koleno vyložené šance nepremenili. Levičania udreli z prvého pobytu na polovici Žiliny, keď po brejku musel loptu z brány vyťahovať po zakončení Gabaša Kavčák – 0:1. Po troch minútach našiel milimetrovou prihrávkou Ďuratný Moravca, no mladý Žilinčan ponúknutú šancu zakončil veľmi zle. O minútu pálil z voleja Ostrák, ktorý len tesne minul bránu 16-ročného Kollára. Vzápätí pohrozili aj hostia, keď musel Krivočenkovu delovku vyrážať Kavčák. Po ôsmich minútach hry vystrihol krásne nožničky Bačík, no jeho pokus tesne minul žilinskú svätyňu. V polovici prvého dejstva vyšiel Leviciam brejk, ktorý zastavila po strele Šveca až ľavá tyč. Šošonom sa podarilo vyrovnať dve minúty pred odchodom do šatní. Po rohu našiel strieľanou nahrávkou z voleja Koleno Ďuratného a ten už doklepol loptu do siete – 1:1. Hra sa v prvom polčase odvíjala v réžii Žilinčanov, avšak na tých bolo badať nervozitu na halovkách v útočných fázach hry, a tak sa šlo do šatní za vyrovnaného stavu.

Druhý polčas začali šance Moravca a Kolena, ktoré ostali nevyužité. O slovo sa po brejku prihlásili aj hostia, ale Kavčák bol pozorný. V 24. minúte najskôr zakončil Koleno peknú kombinačnú akciu strelou do brankára. Po následnom rohu sa dostala lopta opäť k žilinskému kapitánovi a ten nechytateľnou bombou pod brvno poslal domácich prvýkrát v zápase do vedenia. Šošoni sa z vedenia dlho netešili, keď školácku chybu v defenzíve Žiliny potrestal dôrazný Švec. Následne sa striedali veľké šance na oboch stranách a hra mala spád. V 28. minúte opečiatkoval tyčku hostí Ostrák a následnú tutovku Levíc z brejku musel hasiť výborný Kavčák. O minútu rozbehli peknú kombinačnú akciu Ševčík s Ďuratným a prvý menovaný strelou v sklze poslal MŠK do vedenia – 3:2. Následne vystihol rozohrávku štandardky hostí Ostrák, ktorý sa rútil sám na bránu, ale jeho ľavačka nenamierila medzi tri žrde. Ihneď na to skončili nevyužité veľké šance na oboch stranách. V 31. minúte nastrelil loptu na bránu Gábor a po šťastnom odraze od Moravca skončila v sieti – 4:2. Sedem minút pred koncom mohlo byť o výsledku definitívne rozhodnuté, no Moravec trestuhodne nezakončil do prázdnej brány. Vzápätí si vypracoval veľkú šancu Ševčík, ale minul bránu. Festival zahodených šancí podčiarkol hosťujúci Rakica, ktorý sám pred Kavčákom atakoval svojim zakončením sedačky v tretej rade na tribúne za žilinskou bránou. V záverečnej hre bez brankára si Levičania vypracovali azda len jednu väčšiu šancu, keď strieľal Budovec. Kavčák si však poradil aj s touto strelou a futsalisti MŠK zaknihovali vybojované víťazstvo 4:2.

Marián Ondrúšek (MŠK Žilina futsal): „Bol to opatrný zápas zo začiatku z oboch strán. My sme síce začali náporom, mali sme tri vyložené šance, ktoré sme nepremenili a súper sa po prvej strele na bránu ujal vedenia. To nás trocha rozhodilo. Potom sme však pokračovali v našej nátlakovej hre. Súper hrozil aj naďalej z rýchlych protiútokov. V šanciach sme však zle reagovali. Príležitostí bolo dosť, ale nebolo to vo finálnej fáze z našej strany to pravé orechové. Cez polčas sme si hovorili, že musíme ostať pokojní. Verili sme že príležitosti znova prídu, a že ich premeníme, pretože už nie je možné, aby sme ich toľko nepremenili. Zápas sa hral v druhom polčase hore-dole a mal poriadne vysoké tempo. Šance boli na oboch stranách, no my sme to štvrtým gólom zlomili. Podobný zápas sme hrali aj u nich. Ten zápas bol vyrovnaný, šťastena sa vtedy priklonila k nim a teraz zase k nám. V poslednom zápase na pôde Wild Boys chceme zvíťaziť, aj keď v pozícii favorita budú domáci.“

Barabéri – ŠK Makroteam Žilina 1:4 (0:0)

Góly: 38. (pen.) Slančík – 22. André Luiz, 25. a 33. Wellington Torres, 30. Baláž. Rozhodovali Budáč a Havrila, 100 divákov. ŽK: Vangel – Hudek.

BARABÉRI: Šrůtek (Horvát) – Gajdošík, Ondrejkovič, Mazán, Vangel, Molnár, Kontšek, Slančík, Bašťovanský.

MAKROTEAM ŽILINA: Košút (Kováč) – Hudek, Krištofík, Baláž, Škulec, Wellington Torres, Lucian Ferreira, André Luiz, Everton Borges, Zaťura, Papajčík, Aderson De Souza.

Zápas medzi žilinským Makroteamom a bratislavskými Barabérmi bol zápas, ktorý bol posledným pre domácich v tejto sezóne a už pred zápasom bolo jasné, že skončia na poslednej priečke tabuľky. Pre Makroteam to bol dôležitý zápas, ktorým si mohli zverenci Dušana Dobšoviča zabezpečiť tretie miesto pred playoff. Makroteam nastúpil v tomto zápase už aj s čerstvou posilou z Brazílie - Aderson Ricardo de Souza.

Zápas začal vlažným tempom z oboch strán. V prvom polčase bolo veľa nepresností, málo nasadenia a zápas bol bez vážnejších šancí. Bezgólová remíza po polčase zobrazovala reálny obraz hry na palubovke. Po polčase sa začali diať veci. Predovšetkým Žilinčania pridali na aktivite z ktorej pramenili štyri góly v priebehu 12 minút. Tri góly strelili hráči z Brazílie po pekných kombináciách a jeden gól strelil Martin Baláž po krásnom vysunutí od Luciána Silvu. Počas druhého polčasu však Makroteam vyprodukoval až osem faulov, čo znamenalo tri desaťmetrové kopy pre domácich. Barabéri premenili až ten posledný a skorigovali skóre na konečných 1:4. Zápas sa skončil zaslúžene v prospech Makroteamu vďaka zlepšenému výkonu v druhom polčase.

Dušan Dobšovič (ŠK Makroteam Žilina): "Povinnú jazdu" u beznádejne posledných Barabérov sme nakoniec zvládli víťazne a definitívne si zabezpečili tretie miesto po základnej časti. Trochu sme sa však potrápili, kým sme zlomili odpor domácich. Tí príkladne bojovali počas celého zápasu a dôstojne sa rozlúčili pred svojimi fanúšikmi s ligou. Náš výkon nebol ideálny a treba na tento zápas čo najskôr zabudnúť. Vypracovali sme si veľké množstvo gólových šancí, brankár domácich však bol vynikajúci. Napriek tomu treba povedať, že nám vo viacerých momentoch chýbala rýchlosť riešenia herných situácií a lepší pohyb. V zápase samozrejme dostali príležitosť všetci hráči a predstavila sa aj naša nová brazílska akvizícia. Tešíme sa už na sobotu, keď privítame bratislavskú Pinerolu a veríme, že to bude "reklama na futsal".

Ostatné výsledky: Pinerola – Wild Boys 6:2, Banská Bystrica – Lučenec hrá sa 11. 02.

Program posledného kola: Lučenec – Barabéri, Levice – Bíli Andeli, Wild Boys – MŠK Žilina futsal, ŠK Markroteam Žilina – Pinerola (16. 02. o 20:00 hod.; ŠH na Rosinskej ceste).

1. Pinerola 15 14 0 1 91:26 42

2. Lučenec 14 12 1 1 93:33 37

3. Makroteam 15 8 5 2 81:57 29

4. Wild Boys 15 8 1 6 55:37 25

5. Bíli Andeli 15 5 1 9 47:66 16

6. Levice 15 5 1 9 37:63 16

7. B. Bystrica 15 4 2 9 64:91 14

8. MŠK Žilina 15 3 4 8 43:67 13

9. Barabéri 15 0 1 14 24:95 1