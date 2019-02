Šošoni sa chcú pobiť o pohárovú Európu

Žilinský káder by mal byť podľa slov športového manažéra uzavretý.

11. feb 2019 o 17:18 Dominika Mariňáková

ŽILINA. O päť dní odštartujú žilinskí futbalisti jarnú časť sezóny domácim zápasom proti Spartaku Trnava. Na pondelkovej tlačovej konferencii, ktorej sa zúčastnil športový manažér klubu Karol Belaník, hlavný tréner Jaroslav Kentoš a kapitán mužstva Michal Škvarka, odznel nielen súhrn čoskoro končiacej zimnej prípravy, ale aj najbližšie ambície a ciele celku spod Dubňa.

Predsezónny cieľ splnený

„Ambície sú jasné. Už pred začiatkom sezóny sme si definovali, že prioritou je pre nás dostať sa do šestky. To sa nám podarilo včas, už počas jesennej časti. Samozrejme, chceli sme aj pripraviť mladých, talentovaných hráčov. Či už z akadémie alebo tých, ktorých sme kúpili počas letnej prípravy. Aby sa čím skôr adaptovali na mužský futbal a my sme vytvorili konkurencieschopný tím,“ povedal Karol Belaník po tom, ako zrekapituloval priebeh zimnej prípravy. Tú si okrem slovenskej zimy Žilinčania spestrili i jedenásťdňovým sústredením v Spojených arabských emirátoch.

Mužstvo svoju tvár počas prestávky výrazne nezmenilo. Káder opustil Aleksander Šušnjar, ktorému skončilo hosťovanie a Giorgi Tevzadze, s ktorým sa klub dohodol na ukončení spolupráce. Okrem interných posíl z vlastnej akadémie je jedinou novou tvárou v kabíne Gruzínec Luka Lochoshvili.

„Najviac sme potrebovali posilniť na pozícii stopérov. Tam sme mali len štyroch hráčov na dva tímy, áčko a béčko. Hľadali sme ľavonohého stopéra a podarilo sa nám na poslednú chvíľu získať Lochoshviliho. Prichádza z Dynama Tbilisi, ale je kmeňovým hráčom Dynama Kyjev. Mali sme o neho záujem už pred dvoma rokmi, ale vtedy uprednostnil ponuku Dynama Kyjev. Tam sa však veľmi neuplatnil, mal nejaké zdravotné problémy a vrátil sa na hosťovanie do Tbilisi, kde v priebehu jesennej časti nastupoval pravidelne,“ uviedol na margo príchodzieho športový manažér.

Dodal, že 20-ročnému futbalistovi chcú dopriať dostatok času na udomácnenie sa v MŠK: „Určite mu chceme nechať priestor. Pripravoval sa totiž skôr individuálne a prišiel na poslednú chvíľu. Chceme, aby sa dobre pripravil, aby sme niečo nepodcenili a aby mal dostatok času na adaptáciu. Je to mladý, talentovaný stopér, takže očakávania do jarnej časti sú pomerne vysoké. Nie sú však okamžité, do tímu ho chceme adaptovať postupne.“

Klub zároveň predĺžil zmluvy s Milošom Volešákom, Martinom Králikom, Filipom Kašom či Matejom Moškom.

Posunúť mladých hráčov i kvalitu hry

Tréner Jaroslav Kentoš definoval ambície tímu, ktoré mali vplyv aj na zimnú prípravu: „Hlavnými cieľmi sú stabilizácia kádra a budovanie silného tímu pre budúcnosť. To bol hlavný motív zimnej prípravy, tomu sme podriadili všetko. Slúžila aj na to, aby sme našich mladých hráčov posunuli zase o krok vpred a zamerali sme sa aj na to, aby sme kvalitu našej hry posunuli na vyšší level. Myslím, že sa nám to podarilo, záver mal celkom slušnú úroveň.“

„Čo sa týka cieľov v súťaži, bolo by alibistické, keby sme si dávali iné ciele ako uhrať pohárovú Európu. Či už cez ligu alebo cez pohár. Vedenie nás netlačilo do extrémnych cieľov, ale tak, ako pre chalanov v kabíne, aj pre nás trénerov a všetkých, čo pracujeme okolo mužstva, ten cieľ nemôže byť iný,“ priblížil.

„Nechceme na mužstvo vytvoriť tlak, ale radi by sme obhájili pozície, ktoré sme získali po jesennej časti. Momentálne sme na tretej pozícii a radi by sme tam ostali. Keď sa nám podarí niečo viac, bude to len plusom. Ambície v Slovenskom pohári sú takisto významné, keďže vo štvrťfinále hráme na domácom ihrisku so Skalicou. Radi by sme aj v pohári odohrali dobrú a úspešnú sezónu,“ doplnil ho Karol Belaník.

Škvarku na ihrisku zastúpi Káčer

Na pozícii kapitána pokračuje Michal Škvarka. Zimná príprava v jeho podaní bola špecifická, zameral sa najmä na zotavovanie zraneného kolena: „Mal som trošku náhľad zboku a aj keď výsledky neboli optimálne, verím, že mužstvo je dobre pripravené pobiť sa o Európu. Chalani sú namotivovaní, dobre pripravení a verím, že to ukážeme hneď prvý zápas.“

Zdravotný stav sa podľa jeho slov postupne zlepšuje, na prvý zápas však ešte nenaskočí. S kapitánskou páskou by mal v zápasoch viesť tím Miroslav Káčer. „Momentálne som vo fáze, že začínam behať. Verím však, že čo najskôr budem späť na ihrisku. Veľmi sa na to teším a robím pre to maximum,“ prezradil Michal Škvarka.

Potešil ho i avizovaný návrat fanúšikov na severnú tribúnu: „Som veľmi vďačný pánovi majiteľovi aj chalanom z fanklubu, že sa dohodli. Chalani si zaslúžia počuť viac pozitívnych vecí z tribún. Určite nás to ešte viac bude hnať dopredu, bude nám to pomáhať.“

Súpiska by v tomto momente podľa vyhlásenia športového manažéra mala byť kompletná. Plné sústredenie mužstva definitívne smeruje na blížiaci sa ostrý štart. „Z tímu je cítiť odhodlanie, emóciu. Verím, že sa to ukáže v zápasoch, v priebehu jarnej časti. Na prípravu sú rôzne názory, či dopadla dobre alebo zle, aké boli výsledky. Ale to podľa mňa nie je kľúčové. Ide o to, akým spôsobom budeme hrať v jarnej časti a čo počas nej ukážeme na ihrisku,“ uzavrel Karol Belaník.