Zvieracia farmička na Solinkách skončila

Farnosť chce na uvoľnenom priestranstve vybudovať detské a workoutové ihrisko.

11. feb 2019 o 14:21 Branislav Koscelník

ŽILINA. Rodičia a najmä deti, ktorí sa vybrali v minulých dňoch do areálu farského kostola na Solinkách k zvieracej minifarme, zostali nepríjemné zaskočení. Po rokoch tu našli prázdne voliere a ohradený pozemok bez oviec a kôz.

„Chodili sme tu s malým skoro každý deň. Veľmi rád kŕmil kozy a zajace. Vždy sme nazbierali šupky zo zemiakov, z mrkvy, z jabĺk a priniesli sme ich zvieratám. Bavilo ho to a ja som bola rada, že si dokázal získať vzťah k domácim zvieratám a že sa ich nebál. Bude nám to tu chýbať,“ hovorí prekvapená mladá žena a tvrdí, že do farskej farmičky chodievali ľudia aj z iných častí Žiliny, aby tu strávili čas s deťmi.

Do oploteného areálu prišla aj ďalšia žena, ktorá v kočiari tlačila svojho vnuka. Aj ju prekvapilo, že na farme už nenašla žiadne zviera. Upozornila však, že nie každý bol nadšený, že zvieratá tu chovali uprostred dvanásťtisícového sídliska. „Predsa len sú to zvieratá a je ich cítiť. Najmä v horúcich dňoch. Niekomu to prekáža.“

Riešili sťažnosti

Sídlisková farmička s ovcami, kozami, zajacmi, ale aj kurami, prepelicami, či bažantmi fungovala vo farnosti s prívetivým názvom Farnosť Dobrého Pastiera už viac ako desať rokov.

Najskôr bola len ako jarná atrakcia. Zriadil ju niekdajší farár Ján Hudec. Zadovážil na tri mesiace ovečky a pred letom ich poslal na dedinu do vhodnejšieho prostredia.

„Sú lákadlom hlavne pre deti. Učia sa, že zviera patrí k človeku. Prídu aj s rodičmi, starajú sa o ne, kŕmia ich. Ľudia sa vďaka ovečkám zastavia aj v kostole, ktorý máme otvorený celý deň," povedal pre MY Žilinské noviny pred desiatimi rokmi vtedajší správca farnosti Ján Hudec.

Už vtedy čelil tlaku mesta, aby dal priestor vypratať. Radnica chovateľovi vyčítala, že v tejto lokalite sa v územnom pláne nepočíta s chovom hospodárskych zvierat a že výbeh je v tesnej blízkosti základnej umeleckej školy a tak zápach spôsobuje nepríjemnosti zamestnancom i žiakom.