V medzinárodnej konkurencii sa nestratili

Šestica z Atletického oddielu Žilina sa zúčastnila medzinárodných halových pretekov.

7. feb 2019 o 12:33 Roman Coma

Minulú sobotu sa v Bratislave za účasti pretekárov zo štyroch krajín uskutočnili medzinárodné halové atletické preteky, na ktorých sa nechýbali ani atléti Atletického oddielu Žilina – Michal Bačík, Ivan Ondrejík, Veronika Kuricová, Zuzana Michaličková, Michaela Comová a Martina Remišová. Žilinská výprava si domov odniesla dva vzácne kovy.

Prečítajte si tiež: Medaila by bola super, ale ide mi najmä o výkon, hovorí Kuklová

O prvú sa v skoku do diaľky junioriek zaslúžila Miška Comová, keď v predposlednom, piatom pokuse prekonala dovtedy druhú v poradí a na stupňoch pre víťazov si prevzala striebornú medailu. Druhú medailu v záverečných behoch na 1500 m vybojovala Zuzka Michaličková, keď súperkám nedala šancu. S náskokom štrnástich sekúnd si dobehla pre prvenstvo a zlatú medailu.

Miška sa predstavila ešte v behoch na 60 m, kde skončila na 8. mieste. Maťa v kategórii juniorky a Veronika v kategórii dorastenky, pretekali v behoch na 60 m prekážky, kde si obe zlepšili svoje osobná rekordy. Maťa skončila na piatej priečke, Veronika jedenásta.

Posledná menovaná súťažila aj v skoku do diaľky dorasteniek, kde postúpila medzi najlepšiu osmičku a napokon skončila na siedmej pozícii. Ivo v behu na 800 m skončil na 11. mieste. Tieto výsledky z medzinárodných pretekoch potvrdili, že Atletický oddiel Žilina vie konkurovať aj zahraničným pretekárom. Vedenie klubu i trénerov to teší a zároveň to robí dobré meno nielen samotnému oddielu, ale aj Žiline.