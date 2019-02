Bezdomovcov v noci prichýlia, ale čo cez deň?

Ľudia bez domova sa môžu počas noci ukryť pred mrazom v nocľahárni, kde sú však tiež kapacity veľmi obmedzené. Mesto nemá žiadny priestor, kde sa môžu zohriať aj počas dňa.

7. feb 2019 o 7:50 Alexandra Janigová

ŽILINA. Ľudia bez domova prežívajú v počas zimy doslova peklo. Počas mrazivých nocí môžu prespať na charite, počas dňa sa ale situácia komplikuje, a tak sa skrývajú doslova, kde sa dá. V meste totiž chýba priestor, kde by sa mohli zohriať aj počas dňa. Podobný osud má aj Anton Halúz, ktorý pod dekou sedí na dlážke priamo v centre mesta. Okrem toho, že musí nejako prežiť toto ťažké obdobie, tak pred mesiacom stratil aj svoju manželku Evu Halúzovú, ktorú zobrala sanitka. Odvtedy ju nevidel. Charita má pritom v mnohom zviazané ruky.

Služby počas dňa

„V našom zariadení v Dome charity sv. Vincenta na Predmestskej ulici môžu klienti – ľudia bez domova využiť sociálne služby v pracovných dňoch v čase od 7. do 15:30 hodiny. V rámci nízkoprahového denného centra, v čase od 7:15 do 9. hodiny a od 11:45 do 14. hodiny hodiny, je im je umožnené si vykonať osobnú hygienu, dostať základné sociálne poradenstvo, čisté šatstvo zo šatníka,“ hovorí o možnostiach Rastislav Kolman, riaditeľ Domu charity sv. Vincenta. Na obed im je poskytnutá teplá polievka, čaj a pečivo, registrovaní predajcovia si môžu zakúpiť pouličný časopis Nota Bene alebo Cestu.