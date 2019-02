V Žiline sa chystá carsharing. Požičanie auta bude zadarmo

Zdieľané autá budú môcť využívať zaregistrované združenia z tretieho sektora.

5. feb 2019 o 19:44 Branislav Koscelník

ŽILINA. Prídete na parkovisko v centre Žiliny, kde budú zaparkované verejné autá, jedno z nich odomknete prostredníctvom mobilnej aplikácie, vozidlo použijete, a keď si vybavíte svoje záležitosti, vrátite ho naspäť na rovnaké miesto.

V Žiline by ešte v tomto roku mali spustiť systém zdieľania automobilov. Za projektom stojí Nadácia Kia Motors Slovakia. Flotila verejných áut však nebude prístupná každému. Budú ju môcť využívať iba ľudia z neziskových organizácií.

Prečítajte si tiež: Fabšík: Región môže počas výstavby D3 skolabovať

Nadácia automobilky chce takto pomôcť organizáciám, združeniam či charitatívnym spolkom z tretieho sektora, ktoré robia množstvo prospešných aktivít často so skromným rozpočtom a zvýšiť ich mobilitu.

„V minulom roku sme si spravili analýzu medzi neziskovými organizáciami, či by využívali autá systémom zdieľania. To znamená, že by ich nevlastnili, ale mohli by ich používať kedy by to potrebovali. V analýze nám vyšlo, že je na to priestor,“ predstavil plány správca Nadácie Kia Motors Slovakia Dušan Dvořák. Sľúbil, že ešte v tomto roku by v Žiline chceli spustiť projekt, ktorý na Slovensku nemá obdobu.