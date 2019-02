Peter Cehlárik: Ak by sme vypadli, veľmi rád prídem reprezentovať

Slovenský útočník nastupuje vo formácii s Davidom Krejčim.

5. feb 2019

Zdá sa, že Peter Cehlárik, odchovanec žilinského hokeja, si našiel miesto v zostave Bostonu Bruins. Čo robiť, aby si ho udržal, ale aj to, ako sa cíti v jednom tíme s krajanmi Zdenom Chárom a Jaroslavom Halákom či ako sa mu hrá s českým útočníkom Davidom Krejčim, nám prezradil v rozhovore.

V polovici januára vás Bruins povolali do prvého tímu a hneď v úvodnom zápase ste sa blysli dvoma gólmi. Aký to bol pocit?

– Veril som, že ďalšia šanca príde. A keď príde, chcel som im dokázať, že viem byť platným členom tímu a pomôcť vyhrávať zápasy. Som rád, že sme sa na začiatku takto chytili. Teraz je to len o tom, pokračovať takto ďalej.

Po dvoch dueloch ste smerovali späť na farmu, teraz opäť figurujete v zostave Bostonu. Ako si vysvetľujete tento ťah vedenia?

– Boston a polovica NHL mala voľný týždeň. Plus, bola tam pauza kvôli All-Star Game, takže som to trochu čakal. Možno keby som odohral cez dvadsať zápasov, mal by som voľno aj ja. No nebolo to tak.

Vo formácii ste sa ocitli s Čechom Davidom Krejčím a Kanaďanom Jakeom DeBruskom. Ako sa vám s nimi hrá?

– Zatiaľ veľmi dobre, sú to dvaja skvelí hráči. David Krejči hrá s veľkým prehľadom, pomáha nám udržať sa viac na puku a vytvárať šance. Ja sa snažím priniesť k nim moju hru. Teraz je to len o tom, aby sme pokračovali a tiež boli efektívni v šanciach, pretože si ich vytvoríme v zápasoch veľa.

V tíme sú aj ďalší Slováci, Zdeno Chára a Jaroslav Halák. Zvyknete sa počas zápasov či tréningov rozprávať po slovensky?

– Pred tréningom či po tréningu áno. No v skupine viacerých chalanov nie. Ani na ľade veľmi nie, tam je to hlavne v angličtine. Je však skvelé, že tu sú.

Čo treba robiť, aby ste zo súčasnej situácie vyťažili trvalú miestenku v NHL?

– Naďalej vyhrávať súboje o puk a vytvárať šance. Chcem posunúť môj herný štandard na ďalší level, podávať vyrovnané výkony. Takisto byť viac efektívny v šanciach. V druhej formácii tiež musím produkovať body.

Tento rok sa majstrovstvá sveta uskutočnia na Slovensku. Viete si prípadne predstaviť štart na domácom šampionáte?

– Prvým cieľom je, samozrejme, play-off. Od toho sa to bude odvíjať. Určite by som však veľmi rád prišiel reprezentovať Slovensko, ak by sme vypadli.