Materské školy budú cez letné prázdniny fungovať v upravenom režime

Materské školy v Žiline budú otvorené aj počas letných prázdnin, ale upraví sa režim ich fungovania.

5. feb 2019 o 10:20 TASR, Alexandra Janigová

ŽILINA. Materské školy v Žiline budú otvorené aj počas letných prázdnin, ale upraví sa režim ich fungovania. Informovala o tom hovorkyňa mesta Barbora Zigová.

Každá materská škola bude otvorená štyri týždne, striedavo jeden rok v júli, druhý rok v auguste. "Vyhovieť požiadavkám všetkých rodičov, ktorí chcú využiť služby materskej školy aj počas letných prázdnin, je skutočne náročné. Skúsenosti z predchádzajúcich rokov to potvrdzujú. Prevádzku sme preto upravili tak, aby rodičia mali možnosť využiť počas štyroch týždňov ponúkanú kapacitu svojej materskej školy," vysvetlila vedúca odboru školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline Viera Popluhárová.

Doplnila, že materské školy budú otvorené od 1. júla do 26. júla a od 29. júla do 23. augusta 2019 a budú prioritne zabezpečovať prevádzku pre svoje kmeňové deti. "V prípade, že niektorá škôlka bude počas leta zatvorená z dôvodu rekonštrukčných prác, odbor školstva a mládeže rozhodne, do ktorej materskej školy sa deti umiestnia. Rodičia aj materská škola budú včas informovaní," doplnila Popluhárová s tým, že materská škola ostane zatvorená, ak sa do nej neprihlási viac ako 15 detí.

"Po minuloročnom lete sme sa ako zriaďovateľ mestských škôlok rozhodli prehodnotiť organizáciu ich letnej prevádzky. Museli sme prihliadať jednak na požiadavky rodičov, ale tiež aj na práva zamestnancov, ktorí majú nárok na čerpanie dovolenky mimo školského roka. Verím, že toto kompromisné riešenie bude vyhovovať obom stranám. Všetky zmeny avizujeme už v dostatočnom časovom predstihu, aby sa rodičia vedeli na prázdniny vopred pripraviť," uviedol žilinský primátor Peter Fiabáne.