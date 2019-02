Škola s dlhoročnou históriou odchovala stovky odborníkov

Absolventi, ktorým nechýbajú nie len vedomosti, ale ani zručnosť, sú v automobilovom priemysle vítaní.

4. feb 2019 o 15:19

Patrí medzi najväčšie stredné školy v regióne. Vo všetkých formách štúdia ju navštevuje 550 žiakov s naozaj pestrým študentským životom. Reč je o Strednej odbornej škole dopravnej v Žiline, ktorá svoje brány otvorí pre všetkých záujemcov o štúdium už vo štvrtok 7. februára.

V dnešných dňoch sa mnoho žiakov, aj ich rodičov, zamýšľa nad výberom strednej školy a odboru pre ďalšie štúdium. Čas na podanie prihlášok sa pomaly kráti a úlohu pri výbere tej správnej školy už nehrá len zameranie, ale aj ďalšie aktivity a možnosti, ktoré táto vzdelávacia inštitúcia ponúka. Podľa slov riaditeľky zohrala práve Stredná odborná škola dopravná, ktorej história siaha do 50-tych rokov minulého storočia, v procese automobilizácie Slovenska významnú úlohu. Počas svojej existencie sa vyprofilovala na školu, ktorá poskytuje vzdelávanie so zameraním na dopravu a prepravu, zasielateľstvo, logistiku a autoopravárenstvo. „Vzájomná snaha vedenia a celého kolektívu školy je upriamená na rozvoj a podporu stredného odborného vzdelávania. Spoločnými aktivitami sa snažíme napredovať, modernizovať, zatraktívňovať školské prostredie tak, aby sa čo najviac priblížilo reálnemu trhu, aby samotné vzdelávanie smerovalo k získavaniu teoretických vedomostí a praktických zručností s využívaním informačno-komunikačných technológií,“ vysvetľuje riaditeľka Mária Vítová.

Duálne vzdelávanie

Škola je taktiež zapojená aj do systému duálneho vzdelávania v trojročných učebných odboroch so zameraním na autoopravárenstvo. Zazmluvnené majú firmy Auto-Hmira Kysucké Nové Mesto, Todos Žilina, SÚDST Žilina, Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR Bratislava, Volvo Group Slovakia Senec, ContiTrade Slovakia Žilina a AUTOMAX PLUS Považská Bystrica.

Deviataci, ktorí majú záujem vzdelávať sa v tomto systéme, majú možnosť si vybrať certifikovanú organizáciu, ktorá im vydá potvrdenie, ktoré následne priložia k prihláške na štúdium na strednú školu.

Škola so skutočnými benefitmi

Rodičia a samotní deviataci, okrem zamerania, berú do úvahy aj benefity, ktoré stredná škola žiakom ponúka. V Strednej odbornej škole dopravnej v Žiline ich je hneď niekoľko. Okrem vlastnej autoškoly a autocvičiska, kde môžu žiaci získať za zaujímavých finančných podmienok vodičské oprávnenie skupiny B, sú to aj ďalšie certifikáty.

„Žiaci majú možnosť získať zváračský preukaz, odbornú spôsobilosť v elektrotechnike podľa § 21. Naša škola je v súčasnosti držiteľom certifikátu s ratingom A – špičková inštitúcia s medzinárodnou skúsenosťou, ktorý škole priznala medzinárodná certifikácia IES – International Education Society London. Je to najvyšší rating v rámci odborných škôl na našom území. Zároveň sme ako jediná škola svojho zamerania na Slovensku už niekoľko rokov Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre automobilový priemysel. Jeho poslaním je dodnes odborná príprava nielen žiakov, ale aj učiteľov a odborných zamestnancov pre naše najrozvinutejšie odvetvie, spolupráca s inými vzdelávacími inštitúciami a odborné poradenstvo,“ hovorí riaditeľka.

Škola pokračuje aj v modernizácii priestorov a to nadstavbou nad školským internátom a nad budovou B, kde okrem nových ubytovacích kapacít pribudnú aj moderné učebne.

Zahraničné stáže vďaka projektom

Stredná odborná škola dopravná nezaostáva ani v projektoch, vďaka ktorým umožňuje svojim žiakom získať nielen nové vedomosti, skúsenosti, odborné zručnosti, ale zdokonaľuje ich aj v jazykovej zdatnosti a v neposlednej rade vytvára nové priateľstvá. Rozbehnutých ich má hneď niekoľko.

„Pochváliť sa môžeme napríklad certifikátom UHP/RUN FLAT/RDKS nemeckého zväzu pneumatikárov v hodnote 500 eur. Medzi súčasne aktívne projekty patria projekt JUNIOR Talents, ktorý sa sústreďuje na mladých talentovaných žiakov, ktorí majú záujem si overiť svoje praktické zručnosti v Nemecku alebo Belgicku. Ďalej je to národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, čo je systematická výučba a následná certifikácia v systéme ECDL – Európsky vodičský preukaz na počítače. Žiaci tak majú možnosť sa pripravovať na získanie medzinárodne uznávaných certifikátov, ktoré im otvoria nové možnosti a zvýšia ich cenu na trhu práce. Pokračujeme tiež v projekte Rozvoj stredného odborného vzdelávania II s názvom RSOV II.

Medzi najnovšie patrí pripravovaný projekt v rámci Erazmus+ Študent dopravy v praxi, kde sa žiaci zúčastnia 14-dňového pobytu v dopravných firmách v susedných Čechách so zameraním na praktické odborné zručnosti v oblasti dopravy.

Bohatý študentský život

Škola poskytuje na prehlbovanie a prezentovanie všeobecných i odborných zručností žiakom množstvo rôznych súťaží a aktivít, do ktorých sa úspešne zapájajú. Zo všetkých spomenieme napríklad Global Money Week – svetový deň financií, Expert geniality show, AMAVET – festival vedy a techniky, iBobor, realitný vodičák, digitálna garáž, projekty v rámci Junior Achievement Slovensko, Autoopravár junior, Technická olympiáda, Zručnosti pre úspech, Smelo na cesty, olympiády z cudzích jazykov a podobne. Každoročne sa žiaci študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy zapájajú do celoslovenskej súťaže o najlepšiu študentskú prácu v oblasti dopravy, zasielateľstva a logistiky, ktorú vyhlasuje Zväz logistiky a zasielateľstva SR.

V tomto školskom roku sa škola zapojila do súťaže Land Rover 4x4 in Schools Technology Challenge. Ide o projekt z predmetov STEM (veda, technika, inžinierstvo a matematika), v ktorom sa tímy z celého sveta snažia postaviť diaľkovo ovládané vozidlo s pohonom všetkých štyroch kolies podľa parametrov, ktoré určujú skutoční konštruktéri z firmy Land Rover. Vozidlo bude musieť úspešne prejsť terénnu skúšobnú trať a prekonať prekážky na nej. Trať bude rovnako náročná ako ozajstné trate a bude zodpovedať požiadavkám kladeným na ozajstné vozidlá 4x4.

Výbornú spoluprácu majú so Žilinskou univerzitou, a to strojníckou, elektrotechnickou fakultou a fakultou PEDaS.

Žiaci sa pravidelne zúčastňujú odborných exkurzií, technických či jazykových olympiád. Športového ducha úspešne prezentujú aj na turnajoch vo volejbale, futsale, stolnom tenise a bedmintone.