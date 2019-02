Zlatý padák pre náčelníka a preplatená dovolenka Igora Chomu

Odchádzajúci primátor Igor Choma sa pred vypršaním svojho mandátu postaral o to, že dlhoročnému náčelníkovi mestskej polície Milanovi Šamajovi vyplatilo mesto bezmála 30-tisíc eur.

4. feb 2019 o 12:02 Michal Filek

ŽILINA. Stalo sa tak pri príležitosti jeho odchodu do dôchodku. Mnohí v tejto súvislosti hovoria o zlatom padáku. Choma pre MY Žilinské noviny uviedol, že konal v súlade so zákonom a kolektívnou zmluvou.

Prečítajte si tiež: Mesto v kauze stĺpiky svojvoľne mení dohodu

Na odmene sa dohodli

„Odmenu pre odchádzajúceho šéfa žilinskej mestskej polície sme vyplatili na základe dohody o skončení pracovného pomeru, ktorú podpisoval ešte bývalý primátor, pán Choma, v auguste minulého roka. Podľa tejto dohody sme mali pánovi Šamajovi vyplatiť jednak odchodné, pretože odchádza na dôchodok, a jednak odstupné, ktoré bolo v dohode o ukončení pracovného pomeru odôvodnené organizačnými zmenami na strane zamestnávateľa. Tento nárok bol priamo v dohode zo strany mesta Žilina explicitne uznaný. Po vyhodnotení celej veci a dôkladnej analýze sme sa rozhodli odstupné i odchodné uhradiť, pretože v opačnom prípade by sme porušili platnú dohodu, a tým teda aj zákon,“ uviedol Fiabáne.

Prečo však dal Choma Šamajovi niekoľkotisícové odchodné a odstupné, keď s ním mal, podľa súčasného primátoraPetra Fiabáneho, ukončiť pracovný pomer dohodou, z dôvodu nadbytočnosti?