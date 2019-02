Žilinčania neuspeli v Budapešti

Tipsport ligu čaká reprezentačná prestávka.

3. feb 2019 o 20:32 Tomáš Hládek

MAC Budapešť – MsHK Žilina 5:2 (2:0, 2:0, 1:2)

Góly: 2. Negrin (Dudás, Dansereau), 12. Klempa (Nagy K., Terbócs), 21. Dudás (Brown, Dansereau), 27. Bodó (Dudás, Burt), 46. Orban (Langkow) – 42. Beránek (Hvila, Podešva), 57. Húževka (Jenčík, Huna Ru.). Rozhodovali Fridrich, Novák – Kollár, Gegáň. Vylúčení: 8:8.

BUDAPEŠŤ: Bálizs – Pozsgai, Macaulay, Negrin, Dudás, Garát, Burt, Vokla – Bodó, Langkow, Orban – Dansereau, Brown, Klempa – Terbócs, Nagy K., Odnoga – Szigeti, Majoross, Pápa.

ŽILINA: Mikoláš (21. Fučík) – Kučný, Matejka, Jankovič, Dubeň, Piegl, Turian, Hudec M. – Huna Ru., Húževka, Jenčík – Beránek, Podešva, Hvila – Milý, Surovka, Rehák D. – Síkela, Ondruš, Mendrej.

Pre vlkov sa dôležitý zápas v Budapešti nezačal ideálne. Dudás nakorčuľoval do pásma po pravej strane, vytiahol si Mikoláša z brány a spätnou nahrávkou našiel Negrina, ktorý už nemal problém poslať domácich do vedenia. Hra sa potom odvíjala v réžii domácich, ktorí viackrát ohrozili Mikoláša. V 12. minúte prišla ďalšia nahrávka z pravej strany a po neprehľadnej situácie doklepol puk do brány Klempa – 2:0. Následne mohol z dobrej pozície znížiť Hvila, no Bálizsa neprepálil.

Ani druhá tretina sa nezačala pre hostí ideálne. Tentokrát po ľavej strane obkorčuľoval žilinských obrancov Brown, ktorého strelu Mikoláš vyrazil, no na Dudásovu prihrávku už nemal nárok. Mikoláša po tomto góle nahradil v bráne Fučík. Fučíka ihneď po nástupe do brány zachránila po strele Dansereaua konštrukcia brány. V 27. minúte využila Budapešť presilovku, keď nepochopiteľne voľný Bodó mal ľahkú cestu za gólom. Ďalší gól v druhej tretine už nepadol.

Vlkom sa podarilo znížiť v úvode tretieho dejstva. Hvila nabil spätnou prihrávkou Beránkovi a jeho delovka skončila v bráne Benceho Bálizsa. Žilinčania dlho trojgólové manko neudržali, keď ihneď po buly v útočnom pásme našiel Langkow šikovne Orbana a ten dal na 5:1. Tri minúty pred koncom upravil výsledné skóre na 2:5 z pohľadu Žiliny Peter Húževka. V záverečnej minúte ešte sklepol Húževkov puk do brány Jenčík, avšak gól pre hru s vysokou hokejkou nebol uznaný.